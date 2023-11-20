Юниорская сборная Кыргызстана по дзюдо завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали на чемпионате Азии в Ташкенте. Об этом 18 ноября сообщили в Департаменте физической культуры и спорта.

Среди девушек в весовой категории до 57 кг золото выиграла Жанар Жолдошева, в весовой категории свыше 70 кг серебряную медаль завоевала Акмаржан Турдажиева.

Среди парней Адис Орозмаматов (55 кг), Арсен Анарбеков (73 кг) и Даут Полтушев (90 кг) завоевали бронзовые медали. В общекомандном зачете сборная Кыргызстана заняла пятое место.

Соревнования прошли 16-17 ноября в Ташкенте в Узбекистане. В турнире приняли участие 182 спортсмена из 15 стран.

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