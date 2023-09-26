Кыргызстанский дзюдоист Эрлан Шеров выиграл золотую медаль на Азиатских играх в Китае.

Он выступал в весовой категории до 90 кг, где стартовал со стадии 1/8 финала. Шеров на турнире победил спортсменов из Китая, Ливана и ОЭА.

В финале кыргызстанец встретился с Давлатом Бобоновым из Узбекистана, который является бронзовым призером Олимпийских игр 2021 года и чемпионом мира 2022 года. Шеров победил в схватке.

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Как отмечает Sport AKIpress, для дзюдоистов из Кыргызстана эта медаль стала первой золотой за всю историю Азиатских игр. В 2018 году дзюдоисты Артур Те и Владимир Золоев брали бронзу.

Также медаль Шерова стала первой для сборной Кыргызстана на этих Азиатских играх.



XIX летние Азиатские игры стартовали 23 сентября и завершатся 8 октября. В Играх принимают участие около 12 500 спортсменов из 45 стран. Атлеты соревнуются в 40 видах спорта.