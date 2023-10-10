Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров поздравил кыргызстанских спортсменов, участвовавших на Азиатских играх в Китае.



Как сообщили в пресс-службе Кабмина, церемония чествования героев прошла 9 октября.



«Наши спортсмены достойно защитили честь Кыргызстана и вернулись с большими победами. От имени президента, Кабмина и всего кыргызского народа поздравляю всех наших спортсменов с рекордной, блестящей победой на Азиатских играх. Мы гордимся вами», — сказал Жапаров на церемонии.



Он вручил обладателям золотых медалей денежные сертификаты. Так, по 1 млн 250 тысяч сомов получили чемпионы Азиатских игр Эрлан Шеров (дзюдо), Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков (оба греко-римская борьба) и Айпери Медет кызы (женская борьба). По 750 тысяч получили Адилет Шадыканов (карате) и Нурзат Нуртаева (женская борьба), завоевавшие на Играх серебряные медали.



По 500 тысяч сомов получили спортсмены, завоевавшие бронзу: Айсулуу Тыныбекова (женская борьба), Раззак Бейшекеев (греко-римская борьба), Авазбек Аманбеков, Темирлан Аманкулов (ушу-саньда), Сардан Трофимова (легкая атлетика), Назима Нурланова, Кымбат Тойтонова (карате), Орозбек Токтомамбетов и Айаал Лазарев (вольная борьба).

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В заключение Жапаров отметил, что «государство ценит достижения спортсменов» и пообещал, что власти продолжат оказывать соответствующую поддержку.

XIX летние Азиатские игры прошли с 23 сентября по 8 октября. В Играх принимают участие около 12 500 спортсменов из 45 стран. Атлеты соревновались в 40 видах спорта.

Кыргызстанская сборная заняла по итогам Игр 18 место в общекомандном зачете, завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 9 бронзовых медалей. 4 золотые медали на одной Азиаде — это рекорд в истории сборной Кыргызстана.