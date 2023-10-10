Новость обновлена в 12:10. Добавлена позиция депутатки Надиры Нарматовой.

Депутатка Надира Нарматова 9 октября попросила главу Министерства здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева устроить на работу свою родственницу. Свидетелями этого разговора, пишет 24.kg, стали журналистка 24.kg и заместитель главы Министерства финансов Жибек Дуйшеева.

Разговор Бейшеналиева и Нарматовой был в одном из общих залов Жогорку Кенеша. После разговора депутатки с министром журналистка попыталась взять комментарий у Бейшеналиева о произошедшем, но чиновник заявил, что Нарматова якобы ничего не говорила.

10 октября Бейшеналиев в интервью 24.kg все же прокомментировал свой разговор с Нарматовой. Министр признал, что помогает трудоустраивать чьих-то родственников в организации здравоохранения, но делает это якобы из-за дефицита кадров.

«Приехали из Санкт-Петербурга, к примеру. Всех направляю, если они доказывают свою квалификацию, то будем принимать молодых. В основном я в регионы отправляю», — сказал он, добавив, что пригласил «тысячи родственников из-за рубежа».

Ответил министр и относительно родственницы Нарматовой. По словам Бейшеналиева, он только направил ее.

«Не знаю, я же направил только. В кардиологии, кардиотерапии не хватает штата, сотрудники все поуезжали, в частные перешли, в государственных работать не хотят. Она вроде молодая, не знаю. Отправил к директору посмотреть, он посмотрит, все ли соответствует. Там же штатный голод сейчас. Из маленького делать большую проблему… Что-то я не понял», — сказал он.

Министр добавил, что направляет людей к руководству организации, которые сами решают принимать на работу или нет.

«Вы сейчас тоже попросите за кого-нибудь, я отправлю, скажу, пусть посмотрят», — заключил Бейшеналиев.

Что сказала Нарматова?

В интервью «Клоопу» Нарматова заявила, что разговаривала с Бейшеналиевым по личным делам.

«Алымкадыр Бейшеналиев разговаривал по своим личным делам. Я не придала этому значения, я просто, как человек беседовала с его помощником, который был рядом. Там нет ни слова о моей просьбе устроить на работу. Я, что дура, чтобы просить о работе, когда напротив меня сидит журналист 24.kg? Просто пишут», — сказала депутатка.

Также депутатка отметила, что у нее нет родственников, работающих на государственной службе, и нет родственников, которые могли бы работать врачами.

«У меня всего лишь двое детей, и они оба не работают на госслужбе. Кроме меня, никто не работает в государственной структуре. Наши предки тоже не работали. Все мои родственники зарабатывают на своих хозяйствах», — сказала она.