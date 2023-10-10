В ГКНБ рассказали подробности уголовного дела в отношении экс-депутата парламента, владельца рынка «Мадина» Турсунтая Салимова.



В спецслужбе сообщили, что 4 октября Госкомитетом было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Создание организованной группы или участие в ней», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» и «Убийство».

В ходе расследования этих дел было задержано более 20 активных членов и лидеров ОПГ Камчы Кольбаева, которые «причастны к легализации имущества и активов, добытых в результате вымогательства и рейдерства со стороны Кольбаева и его подручных, а также совершения других тяжких и особо тяжких преступлений».

«Среди вышеуказанных лиц также находится гражданина Т.Салимов, который на протяжении долго периода времени тесно поддерживал связи с бывшими и действующими криминальными авторитетами, которым на постоянной основе увеличивал незаконные финансовые активы и поддерживал жизнедеятельность их группировок», — утверждают в ГКНБ.



По данным спецслужбы, Салимов «на постоянной основе спонсировал деятельность преступной группы Кольбаева» (финансировал «общак»), а также занимался подкупом коррумпированных должностных лиц правоохранительных органов, судебной системы и иных государственных служб «для поддержания жизнедеятельность группировки и попыток избежать уголовного наказания».

Кроме этого, Госкомитет установил, что Салимов на постоянной основе осуществлял так называемый «грев» в исправительные учреждения «для поддержания материального состояния исключительно членов организованной группировки и улучшения их условий содержания».

«Согласно полученным данным имелись факты, когда Т.Салимов через “вора в законе” К.Кольбаева и его преступные связи периодически использовал последних, для своих выгод и интересов, с целью устрашения конкурентов и иных лиц, для притеснения и возможного завладения их активами и бизнес-проектами», — заявили в ГКНБ.

Салимову предъявили обвинение по статье «Создание организованной группы или участие в ней». Решением Первомайского райсуда Бишкека его водворили в СИЗО ГКНБ до 4 декабря.



Сам Салимов на суде заявил, что не имеет отношения к Кольбаеву и они просто соседи.

«Мы с ним изредка виделись, здоровались. Из-за этого я сегодня оказался здесь. У нас с ним общего ничего нет», — сказал он.

Камчы Кольбаев — был один из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоял на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ).

Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию.



Вскоре после этого ГКНБ задержал ряд членов его ОПГ. По данным спецслужбы, всего задержано более 40 активных членов и лидеров преступной группы.



Кроме того, после смерти Кольбаева в соцсетях распространяются видео, на которых члены ОПГ и криминальные авторитеты отказываются от воровских идей и преступных «понятий».

Ранее ГКНБ сообщил о предварительных результатах нейтрализации организованной преступной группы Камчы Кольбаева.

По данным спецслужбы, у Кольбаева и его приближенных нашли 850 единиц незаконно приобретенной недвижимости и другого имущества на сумму более $1 млрд. В ГКНБ заявили о намерении обратить их в доход государства.

Кроме того, Госкомитет намерен продолжить поиски «незаконных активов Кольбаева и его окружения как внутри страны, так и так и за ее пределами, в частности в России, Казахстане, Грузии, Турции, ОАЭ (Дубай) и Японии, где он имел бизнес интересы».