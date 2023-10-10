Адвокат Шердор Абдыкапаров сообщил журналистам 24.kg, что содержащаяся в СИЗО-1 Бишкека женщина пыталась покончить с собой из-за пыток.

Абдыкапаров сообщил, что у его подзащитной астма и ее содержат в тесном помещении, якобы применяя пытки. Сестра пострадавшей также заявила, что женщину в СИЗО пытают, по ее словам пострадавшую били по спине и почкам.

«Мне повредили спину. Сейчас из-за сильных болей не могу ходить в туалет. До этого был еще один такой случай [пыток], и одна девушка повесилась. Но дело скрыли. Теперь, когда судебный процесс окончен, меня хотят перевести в тюрьму. А я не могу даже самостоятельно одеваться. Уже пять дней я на голодовке», — цитирует адвокат свою подзащитную.

Пострадавшая добавила, что из-за пыток пыталась покончить с собой, но ее успели спасти.

В Службе исполнения наказаний (СИН) «Клоопу» сообщили, что по этому факту проводится служебное расследование. Других подробностей в службе не рассказали.