В Минприроды сообщили, что активизировали работу по выявлению автомашин работающих без катализаторов в Бишкеке и других крупных городах республики.

Отмечается, что рейды в столице проводятся совместно с Управлением патрульной службы милиции города Бишкек в целях принятия преждевременных мер по борьбе со смогом.

«Инспектора мобильных постов Минприроды, оборудованные газоанализаторами, в ходе проверок измеряют количество вредных выбросов выхлопных газов автомобилей, работающих на бензиновом и дизельном топливе: оксида углерода (CО), диоксида углерода (СО2), углеводородов и других соединений. Также проводят разъяснительную работу по обязательной установке катализаторов на автомобили», — рассказали в ведомстве.

В случае превышения выбросов вредных веществ (выхлопных газов) владельца машины штрафуют на 7 500 сомов, а юрлицо – на 23 тысячи сомов.

По данным Минприроды, с 1 марта в ходе совместных рейдов у УПСМ Бишкека проверено более 425 автомобилей, составлено шесть протоколов и наложено штрафов на 45 тысяч сомов, а также по статье «Нарушение правил эксплуатации транспорта» составлено 200 протоколов с наложением штрафов на сумму 950 тысяч сомов.

В ведомстве напомнили, что работа по выявлению машин без катализаторов проводится в рамках Межведомственной комиссии созданной с целью принятия срочных мер по охране здоровья граждан и снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Бишкек и Чуйской области, а также по выявлению причин и источников загрязнения воздушной среды.

Ранее в СМИ распространилась информация, что глава Кабмина Акылбек Жапаров поручил мэру Бишкека запретить въезд и передвижение по городу автомобилей без катализаторов. По его словам, ограничения в столице должны действовать с ноября по январь.

Последние несколько лет Бишкек каждую зиму возглавляет мировые рейтинги по уровню загрязнения воздуха. Несмотря на многочисленные обещания властей и рабочие группы по борьбе со смогом, ситуация с качеством бишкекского воздуха не меняется.

В октябре 2022 года представительство ООН в Кыргызстане презентовало результаты исследования о смоге, согласно которым основной источник загрязнения воздуха в Бишкеке – некачественный уголь, используемый для отопления частных домов. Также причинами загрязнения воздуха в столице власти называли некачественный бензин, плотность застройки многоэтажных домов и ТЭЦ города.

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