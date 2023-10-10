Госкомитет нацбезопасности сообщил, что в Ошской области задержали активных членов организованной преступной группы (ОПГ) Кадыра Досонова известно по прозвищу Дженго.

1 из 7

По данным ГКНБ, задержаны всего семь человек, один из которых является «положенцем» Узгенского района Ошской области, а двое задержанных члены «общака», один из которых состоит в группировке члена ОПГ по прозвищу Казак.

Убийство Кольбаева и задержание членов ОПГ

ГКНБ начал активно задерживать членов ОПГ разных группировок после убийства криминального авторитета Камчы Кольбаева, которого «ликвидировали» силовики при попытке его задержания, так как он оказал сопротивление.

После этого глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился к членам ОПГ, в том числе к приближенным Камчы Кольбаева, которого убили силовики в ходе спецоперации. В своей речи он предупредил их «если кто-то попытается поднять голову против общества или будет организовывать какие-то противозаконные действия, будут жёстко наказаны согласно закону».

Кроме этого ГКНБ также отчитался о задержании членов ОПГ Кольбаева. По данным спецслужбы, всего задержано более 40 активных членов и лидеров преступной группы.



Также после смерти Кольбаева в соцсетях распространяются видео, на которых члены ОПГ и криминальные авторитеты отказываются от воровских идей и преступных «понятий».