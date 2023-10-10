В селе Самаркандек Баткенского района женщины и спонсоры открыли благотворительный магазин. Об этом сообщили полпредстве области.

На открытии магазина участвовали представители местной власти, жители села, спонсоры и аксакалы. Руководители села поблагодарили спонсоров и подчеркнули, что местные власти также будут оказывать поддержку малообеспеченным семьям.

Малоимущие семьи и жители с инвалидностью один раз в неделю могут получить необходимые продукты и одежду от благотворительного магазина.

«Общественный фонд, состоящий из женщин, уже оказывал поддержку нуждающимся в знаменательные дни. Они организовали социальный магазин для дальнейшего регулярного обеспечения. Около 300 женщин в членстве, по возможности, собирают деньги», — сказала местная жительница Кайры Абдиматова.

По данным Баткенской районной администрации, население территории Самаркандекского айыльного округа составляет 15 тысяч человек, из них около 100 человек — из уязвимых семей.

Ранее в Баткене по инициативе кыргызстанских мигрантов открылся благотворительный магазин «Помощь людям от людей», где предоставляют бесплатные продукты для нуждающихся жителей.