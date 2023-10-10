На заседании 10 октября Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша одобрил в первом чтении так называемый законопроект об «иноагентах». Неделю назад проект закона также в первом чтении принял Комитет парламента по правопорядку.

Представила законопроект депутатка Надира Нарматова, которая является главной инициаторкой этого документа. Она повторила, что нынешний закон об НКО не справляется и нужно усилить надзор за неправительственными организациями якобы «ради интересов, безопасности и целостности государства».

По словам депутатки, сейчас есть НКО, которые «вопреки своим учредительным документам, вмешивается в политическую жизнь государства, участвуя, в том числе путем финансирования, в организации и проведении политических акций в Кыргызстане, стремясь к формированию общественного мнения для принятия органами государственной власти решений, противоречащих последовательности и целенаправленности государственной политики в целях устойчивого развития страны».

Во время заседания депутатка Гуля Кожокулова поинтересовалась, согласна ли Нарматова с замечаниями НКО и международных организаций к ее законопроекту.



«Многие международные организации присылают письма с критикой по законопроекту. Из последнего — специальный докладчик ООН призвал отозвать законопроект. Вы согласились на эти письма?» — спросила она.



Нарматова в ответ заявила, что против законопроекта выступают лишь малая часть НКО, а 99% из них проект закона не коснется.



«Только 30-40 организаций превращают эту инициативу в скандал. Мы из него не делаем скандала. Этот законопроект за 10 лет уже впитался в общество. Он необходим для безопасности государства. Их предложения не имеют отношения к нашему законопроекту. Они говорят, что демократические принципы нарушены и свобода слова — это такие дежурные слова. В нашем законопроекте этого всего нет. Мы только вносим предложение об отчете. Мы просим только показать, откуда деньги и куда уходят», — заявила она.



Кожокулова в свою очередь обратила внимание на то, что законопроектом предлагаются слишком жесткое наказание. Она предположила, что это позволит сразу закрывать неугодные НКО.

Согласно проекту закона, создание НКО, которое посягает на личность и права граждан, совершает насилие над гражданами, причиняет вред их здоровью или побуждает их к неисполнению гражданских обязанностей, могут лишить свободы до 5 лет. Активное участие в деятельности такой организации или ее пропаганда наказывается лишением свободы на 10 лет.

Нардепы отметили, что наказание в виде 10 лет лишения свободы назначается по тяжким статьям, таким как убийство.



Нарматова это парировала тем, что подобные законы с такими же ограничениями действует и в других странах.



«Но мы можем уменьшить срок наказания, выступите с предложением. Но ответственность должна оставаться. […] Такие законы есть и в демократических странах: в США, Германии, Великобритании, России и Казахстане. Почему только мы не можем принять? Что нельзя у нас в Кыргызстане установить порядок? Не будет лишним если примем этот закон. Наоборот сейчас шпионаж и полно других фактов. Если мы определим закон, то соответствующие органы начнут работу», — сказала она.

В итоге за законопроект проголосовали почти все члены Комитета по конституционному законодательству. Также они одобрили проведение парламентских слушаний по этому проекту закона 17 октября.

Законопроект об «иноагентах»

В середине мая в Жогорку Кенеш поступил законопроект, который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс. Группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иноагент» — «иностранный представитель» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

В России аналогичный закон привел к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.



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