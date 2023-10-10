Депутат Эльмурза Сатыбалдиев подтвердил свою встречу со свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым, которая прошла в Беларуси.

«Я встречался с Бакиевым в рамках данного визита. Он был моим президентом, я при нем работал. Это чисто человеческие отношения. Хотел увидеть, поздороваться. Разговаривали на житейские темы, но не о политике», — рассказал нардеп изданию Kaktus.media.



Уже в интервью изданию AKIpress он сообщил, что хотел выразить Бакиеву соболезнования в связи со смертью его жены. 47-летняя Назгуль Толомушева умерла в Минске в январе 2023 года.

«Я встречался по своему желанию, хотел лично выразить соболезнование по поводу кончины его жены. У меня хорошие отношения с ним, так как я работал с ним. Это не секрет. Встреча прошла на нейтральной территории. Ни о чем не разговаривали, мне важно было выразить соболезнования. Прочитали молитву [куран окутуу]. Часа полтора-два посидели. Только я один встречался с ним. Инициативу о встрече проявил я», — сказал он.

Сатыбалдиев во время президентства Бакиева был сначала прокурором Иссык-Кульской области, затем стал замглавы ГКНБ, а с 2007-го по 2009 год был генпрокурором.

Парламентская делегация с Сатыбалдиевым посетила Минск на прошлой неделе и провела встречи с руководством страны. Делегацию возглавил спикер Нурланбек Шакиев, который с 2006 по 2009 годы был пресс-секретарем Бакиева.

Накануне в сети распространилась информация, что Шакиев вместе с депутатами Эльмурзой Сатыбалдиевым и Бактыбеком Сыдыковым якобы встретились с Бакиевым.



Однако пресс-секретарь спикера Алтынбек Деркембаев назвал эту информацию «не соответствующей действительности».



«Программа таких официальных визитов руководством страны составляется и согласовывается заранее, протокольные службы двух стран работают вместе, поэтому все встречи проводятся открыто. Мы все сопровождали спикера, кроме меня на встречах присутствовали сотрудники посольства. Встречи с Курманбеком Бакиевым не было», — сказал он в интервью «Азаттыку».



Сыдыков также заявил, что не встречался с Бакиевым.

Курманбек Бакиев — второй свергнутый президент Кыргызстана. После Апрельской революции 2010 года он вместе с семьей сбежал в Беларусь, где живет по сей день. В Кыргызстане его заочно приговорили к 30-летнему тюремному сроку, 25 лет из которых он должен провести в колонии усиленного режима.

В разное время президенты страны пытались экстрадировать Бакиева в Кыргызстан, чтобы он понес наказание, однако этого так и не произошло.



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