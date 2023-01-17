Стало известно о смерти Назгуль Толомушевой, супруги второго свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Об этом пишут ряд СМИ со ссылкой на источники близких к Бакиевым или на земляков погибшей.

По данным «Азаттыка», 47-летняя Назгуль Толомушева умерла в Минске вследствие болезни. Со ссылкой на родственников сообщается, что тело Толомушевой уже доставили в Кыргызстан.

«Сейчас родные готовятся к ее похоронам в селе Казарман Джалал-Абадской области. Будет участвовать или нет в похоронах Курманбек Бакиев, не известно», — пишет издание.

Назгуль Толомушеву называли «второй женой» беглого президента Курманбека Бакиева. В 2011 году газета «Аят-пресс» публиковала интервью Толомушевой, где она признавалась, что является «второй» женой Бакиева с 1995 года, познакомились они в 1993 году на конкурсе красоты. Назгуль была победительницей конкурса, а Курманбек Бакиев вручал ей приз. На момент проведения конкурса девушке было 15 лет. С Бакиевым у Толомушевой было двое детей — дочь Лейла и сын Данияр.