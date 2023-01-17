Стало известно о смерти Назгуль Толомушевой, супруги второго свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Об этом пишут ряд СМИ со ссылкой на источники близких к Бакиевым или на земляков погибшей.
По данным «Азаттыка», 47-летняя Назгуль Толомушева умерла в Минске вследствие болезни. Со ссылкой на родственников сообщается, что тело Толомушевой уже доставили в Кыргызстан.
«Сейчас родные готовятся к ее похоронам в селе Казарман Джалал-Абадской области. Будет участвовать или нет в похоронах Курманбек Бакиев, не известно», — пишет издание.
Назгуль Толомушеву называли «второй женой» беглого президента Курманбека Бакиева. В 2011 году газета «Аят-пресс» публиковала интервью Толомушевой, где она признавалась, что является «второй» женой Бакиева с 1995 года, познакомились они в 1993 году на конкурсе красоты. Назгуль была победительницей конкурса, а Курманбек Бакиев вручал ей приз. На момент проведения конкурса девушке было 15 лет. С Бакиевым у Толомушевой было двое детей — дочь Лейла и сын Данияр.
После свержения Бакиева Толомушева жила в Минске. В 2016 году сообщалось, что ее назначили директором предприятия «Отель Минск», который официально принадлежит управлению делами президента Беларуси.
Официально женой Курманбека Бакиева является Татьяна Бакиева. Но данные о разводе пары не фигурировали в прессе и открытых источниках. Татьяна Бакиева после свержения Бакиева в 2010 году некоторое время проживала в Минске, но уехала из страны. Ее местонахождение неизвестно.
Правление Бакиева в Кыргызстане
Курманбек Бакиев пришел к власти в 2005 году в результате мартовской революции, по итогам которой свергли Аскара Акаева. Период правления Бакиева известен политическими убийствами, рейдерством со стороны его сына Максима, авторитаризмом, убийством журналистов и запугиванием.
7 апреля 2010 года в стране произошла революция, во время которой погибли более восьмидесяти человек. Власть во главе с Курманбеком Бакиевым была свергнута. Вместо Бакиева и его команды пришло Временное правительство, возглавляемое Розой Отунбаевой. Бакиев же со своей семьей сбежал в Беларусь и даже получил гражданство этой страны. Свергнутый президент проживает там до сих пор.
В 2016 году Верховный суд заочно приговорил Бакиева к 30 годам лишения свободы по событиям 7 апреля и другим преступлениям. Также к различным срокам заочно приговорены и другие члены семьи Бакиевых. Так, младший брат беглого президента Жаныш Бакиев приговорен к пожизненному сроку. Такой же срок получил сын Бакиева — Максим, который проживает сейчас в Великобритании.
Кыргызстан на протяжении десяти лет пытается добиться экстрадиции бывшего президента и членов его семьи, но безрезультатно.
В конце августа 2022 года Генпрокуратуры сообщила, что Беларусь не выдает Курманбека Бакиева, так как считает, что его на родине преследуют «по политическим мотивам».
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