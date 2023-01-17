Администрация президента после критики гражданского сообщества обещала доработать закон о СМИ с учетом всех замечаний, но в итоге разработала новый проект закона. Он, по словам главы юридической клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой, стал еще жестче. Например, блогеров, у которых более пяти тысяч подписчиков, решили приравнять к СМИ и обязать их отвечать перед законом, как СМИ. Разбираемся.

Что за закон о СМИ?

В сентябре 2022 года администрация президента разработала и вынесла на общественное обсуждение законопроект о СМИ. В нем добавили норму, согласно которой веб-сайты должны регистрироваться наряду с традиционными СМИ, а также усложнили процедуру регистрации и перерегистрации СМИ.

Кроме того, в проекте закона предлагалось запретить иностранцам создавать СМИ в Кыргызстане, ограничивать свободу слова во время военного положения и запретить журналистам вести скрытую запись и съемку.

Независимые юристы раскритиковали проект, так как посчитали, что в администрации президента хотят «ликвидировать неугодные действующей власти веб-сайты» и вмешиваться в работу СМИ. Юристы утверждали — власти этим законом хотят установить «жесткие запреты в отношении плюрализма мнений».

На фоне сильной критики администрация президента согласилась создать рабочую группу для доработки проекта закона. В нее вошли члены администрации президента, представители СМИ и независимые юристы. И вот, какой проект закона они представили общественности.

Контроль блогеров

В переделанном варианте проекта закона, помимо понятий СМИ, дается определение «интернет-издания». По мнению разработчиков проекта – это форум, блог или страница в соцсетях, «содержащие материалы новостного, информационно-аналитического развлекательного и иного характера», доступ к которым в течение месяца имеют более пяти тысяч уникальных пользователей.

То есть по сути, СМИ будет считаться любой пользователь сети с аудиторией более пяти тысяч человек, независимо от его контента.

Согласно проекту закона, этих блогеров обяжут соблюдать все требования законов для СМИ:

проверять публикуемую информацию на достоверность;

«незамедлительно удалять» фейковую информацию;

не допускать публикацию информации о частной жизни гражданина, которые нарушают законы страны;

соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законами;

соблюдать требования законодательства, регулирующие работу СМИ;

не допускать публикацию террористических и экстремистских материалов, пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости, и материалов, содержащих мат.

Кроме того, пользователи соцсетей будут обязаны деанонимизироваться — разместить на своей странице фото, фамилию, имя и отчество, дату рождения, контактный номер и электронную почту.

«Ответственность блогера за злоупотребление правом на распространение общедоступной информации, выразившееся в нарушении требований настоящего закона, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Кыргызстана», – говорится в проекте закона.

Также блогеры с аудиторией более пяти тысяч человек попадут в реестр интернет-изданий и блогов — для этого они должны будут предоставить госорганам всю «необходимую информацию» в течение трех рабочих дней. Пока неизвестно, какая информация будет необходима госорганам.

Мониторингом и ведением реестра блогеров будет заниматься «уполномоченный государственный орган». Для этого госорган должен утвердить методику определения аудитории сайта или страницы. Порядок ограничения доступа к сайту или странице блогера определяется положением Кабмина. Но его инициаторы проекта еще не предоставили.

Стало еще жестче

Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова рассказала «Клоопу», что переделанный законопроект — «угроза для свободы выражения мнений». По ее словам, в Кыргызстане итак «ужасная правоприменительная практика», когда блогеров привлекают к ответственности за выражения своего мнения.

«У нынешней администрации нулевая терпимость к свободе слова. Мы итак никогда не работали в условиях гарантированной свободы слова, но у этой администрации нулевая терпимость к критике. Они готовы к уголовной ответственности привлекать за выражение мнения», – утверждает Джакупова.

По ее словам, администрация президента не учла ни одного замечания рабочей группы и при этом внесла в законопроект еще более жесткие меры по ограничению свободы выражения мнения. Одно, из которых, приравнивание блогеров к СМИ.

«Как блогеры будут проверять достоверность информации? Государство не может ставить перед своими рядовыми гражданами такие обязательства, они же не расследователи. Сколько было случаев, когда даже госорганы ошибались», – возмущается юристка.

Джакупова добавила, что и трактовка блогеров-СМИ в законопроекте «глупая», так как каждая отдельная страница человека или организации в соцсетях будет считаться отдельным СМИ.

Закон еще не доработан

В администрации президента в ответ на публикации в СМИ о варианте нового закона сказали, что он «еще дорабатывается» и они еще «принимают предложения».

«В настоящее время в прессе опубликован рабочий вариант проекта, который ошибочно представляется общественности, как окончательный вариант упомянутого закона», – сообщили в АП.

В Кыргызстане наблюдается новая волна давления на СМИ и свободу слова со стороны властей. Ярчайшие примеры тому – выдворение из страны журналиста-расследователя Болота Темирова, блокировка сайта радио «Азаттык» и арест блогера Ырыса Жекшеналиева.

Однако власти утверждают, что никакого давления нет, а Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в стране.

При этом власти продолжают инициировать законопроекты, которые, по мнению экспертов, могут стать инструментами в руках государства против независимых СМИ и неправительственных организаций.