Активиста Ырыса Жекшеналиева оставили под стражей. Такое решение 2 сентября принял Бишкекский горсуд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты на решение первой инстанции.

16 августа по решению Первомайского райсуда столицы блогера водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.

На заседании горсуда Жекшеналиев обратился к суду с просьбой отпустить его.

«В моем деле нет состава преступления. Отпустите меня учиться. Я не знал, что видео является старым, так как ссылка на видео, которое мне прислали, была свежей, опубликованной несколько часов назад. Монтажа видео не было. Я должен учиться. Мать живет одна, зима приближается, она же не будет сама таскать все. Я буду тихо учиться и не буду никому мешать», — сказал он, но судей это не убедило.

Задержание активиста

19-летнего Ырыса Жекшеналиева вызвали на допрос в МВД 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области.

В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

Депутат Дастан Бекешев отмечал, что не нашел в публикациях активиста Ырыса Жекшеналиева призывов к неподчинению законным требованиям властей и массовым беспорядкам. Парламентарий считает, что блогер не представляет угрозы обществу и властям, и его надо отпустить домой. По его мнению, дело в отношении Жекшеналиева «рассыплется» в суде.

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Обвинения, предъявленные активисту Жекшеналиеву из-за критики власти, необоснованны — юристка

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