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Полномочия правления ОАО «Кыргызалтын» досрочно прекращены — об это «Клоопу» сообщили в самой компании.

Прекращены полномочия председателя правления Жарасула Абдураимова и троих его заместителей – Амантура Турсуниязова, Жениша Сейдалиева и Данияра Конокбаева. Причины досрочного прекращения полномочий не сообщаются.

«Азаттык» со ссылкой на источники в Кабмине пишет, что новый состав правления уже назначен. Так председателем правления «Кыргызалтын» стал 33-летний Эльдияр Калдарбеков, которого в мае этого года назначили главой госпредприятия «Кыргызкомур», но сняли через два месяца.

В пресс-службе «Кыргызалтына» сообщили «Клоопу», что решение о досрочном прекращении полномочий правления принял ФУГИ — акционер компании.

Так, новым председателем правления «Кыргызалтына» стал Эльдияр Калдарбеков. Заместителями главы правления назначены Кубанычбек Турдукожоев, Куанычбек Рисбаев и Бекмурза Омуралиев.

Скандал с 19 тоннами золота

В Кыргызстане уже несколько недель продолжается скандал с засекречиванием информации о продаже свыше 19 тонн золота на сумму более $1 млрд. В отчетах Нацбанка говорится, что 19,2 тонны золота на сумму $1,1 млрд долларов экспортировали в «неопределенную страну». Президент Садыр Жапаров заявил, что информация о стране, куда было продано золото, засекречена из-за безопасносности.

Однако журналисты выяснили, куда было золото — этой страной оказалась Швейцария.