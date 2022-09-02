Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поделился первыми впечатлениями после присвоения ему высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» (герой Кыргызстана).
«Награда стала неожиданной для меня. Благодарю главу государства Садыра Нургожоевича: несмотря на то, что прошло много лет, он оценил наш труд. Основное направление работы ГКНБ — это обеспечение национальной безопасности страны. Считаю, что наши сотрудники на сегодня выполняют свою работу должным образом, и впредь будет так», — сказал он.
В марте 2021 года несколько жителей Аксыйского района Джалал-Абадской начали собирать подписи для присуждения Ташиеву «Кыргыз Республикасынын Баатыры».
«Я сейчас недостоин этого звания, я должен еще работать. Впереди еще много работы. Если сейчас дадите это звание, может после этого перестану работать», — заявлял тогда Ташиев.Однако в августе «Регион ТВ», принадлежащий Ташиеву, выпустил фильм со множеством аргументов за присвоение главе ГКНБ этого звания. Фильм даже показали на главном гостелеканале КТРК.
Герой — Ташиев
Председателю ГКНБ и замглавы Кабмина Камчыбеку Ташиеву присвоили высшую степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» 1 сентября. В указе, который подписал ближайший соратник Ташиева президент Садыр Жапаров, сказано, что степень Ташиеву присвоили «за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана».
2 сентября особый знак «Ак Шумкар», который вручается тем, кто получил звание Героя Кыргызстана, Ташиеву вручил лично президент Садыр Жапарова. На церемонии вручения госнаград он рассказал, за какие заслуги Ташиев получил «Кыргыз Республикасынын Баатыры».
По его словам, «за годы независимости в стране было много событий, которые угрожали единству кыргызстанцев».
«Некоторых из тех, кто считал себя героем, не было видно во время тех событий. Никто не может отрицать, что Камчыбек Кыдыршаевич находится на передовой по прекращению конфликта и примирению двух народов. Это я могу сказать как человек, который видел это своими глазами и участвовал в тех событиях. Мы не должны упускать из виду его усилия по укреплению национальной безопасности, усилению границ и реформированию правоохранительных органов», — сказал президент.
При этом Садыр Жапаров не пояснил, о каких именно событиях идет речь.
По его мнению, «народ также признает, что заслуги Ташиева, которых он достиг ранее на государственной должности, должны быть достойно оценены».