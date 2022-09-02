В марте 2021 года несколько жителей Аксыйского района Джалал-Абадской начали собирать подписи для присуждения Ташиеву «Кыргыз Республикасынын Баатыры».

«Я сейчас недостоин этого звания, я должен еще работать. Впереди еще много работы. Если сейчас дадите это звание, может после этого перестану работать», — заявлял тогда Ташиев.Однако в августе «Регион ТВ», принадлежащий Ташиеву, выпустил фильм со множеством аргументов за присвоение главе ГКНБ этого звания. Фильм даже показали на главном гостелеканале КТРК.

Герой — Ташиев

Председателю ГКНБ и замглавы Кабмина Камчыбеку Ташиеву присвоили высшую степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» 1 сентября. В указе, который подписал ближайший соратник Ташиева президент Садыр Жапаров, сказано, что степень Ташиеву присвоили «за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана».

2 сентября особый знак «Ак Шумкар», который вручается тем, кто получил звание Героя Кыргызстана, Ташиеву вручил лично президент Садыр Жапарова. На церемонии вручения госнаград он рассказал, за какие заслуги Ташиев получил «Кыргыз Республикасынын Баатыры».