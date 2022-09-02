Президент Садыр Жапаров рассказал, за какие заслуги присвоил главе Госкомитета нацбезопасности Камчыбеку Ташиеву высшую степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры». Об этом глава государства сообщил на церемонии вручения наград.

Жапаров сказал, что «за годы независимости в стране было много событий, некоторые из которых угрожали единству кыргызстанцев». По его словам, «враги Кыргызстана пытались посеять вражду между братскими народами, и в моменты неизбежных потерь на передовой находились отважные люди, рискуя жизнями, остановившие инцидент и примирившие обе стороны».

«Некоторых из тех, кто считал себя героем, не было видно во время тех событий. Никто не может отрицать, что Камчыбек Кыдыршаевич находится на передовой по прекращению конфликта и примирению двух народов. Это я могу сказать как человек, который видел это своими глазами и участвовал в тех событиях. Мы не должны упускать из виду его усилия по укреплению национальной безопасности, усилению границ и реформированию правоохранительных органов», – сказал президент.

При этом Садыр Жапаров не пояснил, о каких событиях идет речь.

По мнению президента, «народ также признает, что заслуги Ташиева, которых он достиг ранее на государственной должности, должны быть достойно оценены».

Награда Ташиеву

2 сентября президент Садыр Жапаров вручил государственные награды отличившимся кыргызстанцам.

Так, Камчыбеку Ташиеву он присвоил высшую степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры». В администрации президента сообщали, что степень Ташиеву присвоили «за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана».

Кроме того, глава ГКНБ получил особый знак «Ак Шумкар».

Вместе с Ташиевым президент наградил такой же степенью отличия государственных деятелей Апаса Джумагулова и Медетхана Шеримкулова. Посмертно степень «Кыргыз Республикасынын Баатыры» присвоили кинорежиссеру Болотбеку Шамшиеву и советскому госдеятелю Арстанбеку Дуйшееву.

За что дают «Кыргыз Республикасынын Баатыры»?

«Кыргыз Республикасынын Баатыры» — это высшая степень отличия. Ее присваивают только один раз за особые заслуги перед государством и обществом, связанные с подвигом, совершенным во имя свободы, независимости и процветания республики.

Эту степень отличия присваивает президент. Получившим это звание вручается особый знак «Ак Шумкар», изготовленный из золота.