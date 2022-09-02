Президент Садыр Жапаров не подписал законопроект о регламенте Жогорку Кенеша. Об этом «Клоопу» сообщил депутат парламента Исхак Масалиев.

Нардеп рассказал, что для рассмотрения возражений президента в скором времени сформируют согласительную комиссию.

«Принятый в спешке законопроект был обречен на возражения. С некоторыми пунктами можно согласиться с президентом, а по некоторым возразить», – сказал Масалиев.

Парламентарий считает недопустимым давление на меньшинство в Жогорку Кенеше. В качестве примера депутат привел голосование за законопроект о казино.

«Такое давление на меньшинство, которое мы наблюдали в конце июня, недопустимо. Наша вся деятельность должна следовать тому закону, который сегодня работает. А в этом законе до сих пор есть понятие оппозиционное меньшинство, фракционное большинство и права меньшинства», – отметил Масалиев.

По словам нардепа, у него создалось впечатление, сотрудники администрации президента стараются понизить роль Жогорку Кенеша.

«Они говорят, что мы не можем заслушивать информацию Верховного суда, что это будет вмешательство. Но ведь мы говорим, что по итогам прошедшего года хотели бы заслушать информацию председателя Верховного суда о состоянии правосудия в стране. Тем более, заслушав информацию, мы решений не принимаем – можем лишь рекомендовать. Однако президент и его администрация считают, что это вмешательство», – сказал Масалиев.

Ранее парламентарии принимали законопроект о регламенте Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях. Тогда депутаты выступили против внедрения дополнительного пункта «воздержался» при голосовании. Это значит, что если депутат прошел регистрацию и отказался голосовать, то его голос учитываться не будет.

Поводом для обсуждения регламента послужило голосование депутатов 22 июня по законопроекту о казино. Тогда парламентарии одобрили законопроект во втором и третьем чтениях. Однако на заседании случился скандал — несколько депутатов не стали голосовать и пытались заблокировать голосование по законопроекту.

Согласно регламенту парламента, за законопроект должны проголосовать все депутаты, которые прошли регистрацию. Но юрист парламента объяснил, что в регламенте не прописан момент, где депутат отказывается голосовать. По его словам, в таком случае верховенство за Конституцией, в которой написано, что законопроекты принимаются большинством голосов.