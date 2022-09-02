Жалалдин Абдувалиев — паратриатлет и чемпион мира в этом виде спорта. В этом году на чемпионате в Словакии он финишировал первым, обойдя 53 соперника.

Жалалдин полностью потерял зрение в 2014 году из-за несчастного случая — через два года после этого он пошел в профессиональный спорт. Всего за шесть лет он стал чемпионом мира по паратриатлону, мастером спорта международного класса и инструктором по ориентированию в пространстве.

«Стать чемпионом мира очень тяжело. Этот и прошлый годы для меня были тяжелыми. Я думаю, не только для меня. После пандемии и болезней, чтобы восстановиться, мне понадобилось много времени. Весь год мы готовились к чемпионату мира, именно к этой дистанции. Ежедневные тренировки и нагрузки – минимум по три-четыре часа в день занимались», – сказал он.

В 2017 году Жалалдин соучредил кыргызскую федерацию незрячих, где обучают незрячих людей самостоятельной жизни.

«Я пришел в спорт, чтобы стать примером для других людей, в том числе для незрячих. [Показать им], что можно профессионально заниматься спортом, так как я являюсь первым незрячим спортсменом из Кыргызстана, кто начал заниматься профессионально», – сказал спортсмен.

По его словам, у кыргызских параспортсменов есть потенциал, однако власти не поддерживают их должным образом. Жалалдин хочет встретиться с президентом и обсудить пути развития параспорта.

«Борцов, олимпийцев, которые завоевывают медали, встречают достойно. Их поддерживает государство, а поддержка наших паралимпийцев оставляет желать лучшего. Я думаю, правительство услышит нас. Надеюсь, в будущем и у нас будут такие же возможности, большая поддержка со стороны государства» – считает он.

Теперь Жалалдин примет участие на азиатских пара-играх в Китае. Спортсмен мечтает получить там первенство и тренировать будущих чемпионов из кыргызстана

«Занимайтесь ежедневно спортом – это не трудно. Можно элементарно начать бегать или делать физические упражнения. Если у вас есть возможность, записывайтесь в различные школы, кружки, посещайте фитнес-клубы, где можно добиться больших успехов. Самое главное — это побеждать самого себя и побеждать лень в себе» – заключил спортсмен.