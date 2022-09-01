Президент Садыр Жапаров 1 сентября дал старт началу строительства нового здания детской больницы скорой медицинской помощи города Бишкек. Об этом сообщили пресс-службе администрации главы государства.

Отмечается, что она рассчитана на 212 койко-мест и в ней будет 8 операционных блоков: экстренной хирургии, нейрохирургии, хирургии новорожденных, хирургической инфекции, торакальной хирургии и другие. Также в новом здании будут отделения радиологии, проктологии, реанимации, токсикологии, реанимации новорожденных, урологии, травматологии, морфологическое помещение и лабораторный блок.

Новое 4-х этажное здание строят на льготный кредит Саудовского фонда развития. Его должны построить до 2025 года.