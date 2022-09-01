Обновлено в 19:40.

Сотрудники ГКНБ задержали по подозрению в присвоении выделенных на цифровизацию средств бывшего директора госпредприятия «Соцсервис» А.А.Т. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета 1 сентября.

Отмечается, что спецслужба выявила факты незаконного присвоения бюджетных средств со стороны госпредприятий, реализующих проекты «Цифровой Кыргызстан 2019-2023».

Так, по данным ГКНБ, правительство в 2020 году выделило «Соцсервису», входящему в структуру Минцифры, 101,9 млн сомов для разработки и внедрения информационных систем для Минкультуры, Минздрава, Минсоцтруда и Минобразования.

«В результате преступных действий директора ГП “Соцсервис” и ответственных должностных лиц указанных министерств, бюджету республики был нанесен ущерб в размере 38 млн 740 тысяч сомов, при этом запланированные мероприятия в рамках “Цифровизации” до настоящего времени остаются нереализованными», — сообщили в ГКНБ.

В Госкомитете добавили, что задержанного экс-директора «Соцсервис» водворили в ИВС. Ведется следствие.

Примечательно, что о задержании руководителя «Соцсервис» ГКНБ сообщал в феврале этого года. Тогда спецслужба задержала директора госпредприятия «Соцсервис» Абдылдаева Амана Турсунбековича (А.А.Т.) по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества».

«Клоопу» на момент публикации не удалось прояснить ситуацию с задержанием экс-директора «Соцсервис» у пресс-службы ГКНБ.