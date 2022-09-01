Тысячи человек приехали на джайлоо Чункурчак 31 августа, чтобы отпраздновать День независимости Кыргызстана и 200-летие Байтик баатыра.

Представители каждой области подготовили юрты и создали из них этно-села, где прошёл фестиваль «Ынтымак». На этом мероприятии участники представили национальную одежду кыргызов, устное народное творчество и приготовили национальные блюда.

Кроме этого, на джайлоо прошли соревнования по 15 видам национального спорта и сбор юрты на время.

На джайлоо народные артисты устроили концерт, а представители семи областей показали собравшимся свое творчество. На мероприятие приехали все чиновники администрации президента во главе с Садыром Жапаровым, который поздравил кыргызстанцев с праздником.

31 августа в Кыргызстане ежегодно празднуют День независимости. В 1991 году именно в этот день Жогорку Кенеш Кыргызской ССР объявил о независимости Кыргызской Республики.

Фото: Найзабек Мукамбетов

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