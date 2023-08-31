Президент Садыр Жапаров 31 августа выступил в Оше с поздравительной речью по случаю Дня независимости Кыргызстана.

В своей речи он пожелал, чтобы Кыргызстан процветал и население республики выросло с 7 млн до 70 млн человек.

«В наших руках создать такое время и построить развитую страну. Потому что у нас есть все возможности для этого. Это исторический шанс, который нельзя упустить, чтобы войти в историю, правильно используя все возможные преимущества в стране и среди народа. Давайте не упустим шанс, давайте правильно, экономно и старательно использовать природные и человеческие ресурсы страны, улучшать и развивать независимый Кыргызстан, оставленный нам нашими отцами, и передадим его следующему поколению», — обратился президент.

31 августа Кыргызстан отмечает 32-летие обретения независимости. Именно в этот день 1991 года «легендарный парламент» принял Декларацию о государственной независимости.

Основные праздничные мероприятия проводятся в городе Оше, где с участием Садыра Жапарова состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага.

В Бишкеке в этот день во всех районах столицы проводятся различные мероприятия – ярмарки, концерты, спортивные соревнования. Вечером на площади «Ала-Тоо» запланирован концерт с участием звезд кыргызской эстрады.