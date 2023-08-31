В мэрии Бишкека сообщили, что ужесточат меры в отношении водителей автобусов и троллейбусов за приём оплаты проезда наличными. Отмечается, что меры будут приниматься вплоть до увольнения.
В муниципалитете говорят, что к ним поступают сообщения о том, что водители автобусов и троллейбусов берут наличную оплату, говоря, что транспортная или банковская карта либо валидатор не работают.
Если валидатор в автобусе или троллейбусе не работает, то пассажир имеет право ехать бесплатно, подчеркнули в муниципалитете.
«Пассажирам, ставшим свидетелями того, как водители не принимает безналичную оплату за проезд просим обращаться по номерам 0502 205-202. В обращении необходимо указать дату и время нарушения, номер маршрута, госномер транспортного средства», — говорится в сообщении.
20 августа в бишкекских автобусах и троллейбусах перешли на безналичный расчет. Сейчас за проезд можно оплачивать:
- транспортными картами «Тулпар» трех категорий — стандартный, школьный, льготный. С 20 августа стоимость карт снизят до 30 сомов;
- картами всех банков Кыргызстана с функцией бесконтактной оплаты;
- виртуальной картой NFC;
- QR-сканированием в приложении «Тулпар», Balance, Megapay и других;
- вводом кода транспорта в приложении «Тулпар».