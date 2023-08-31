В мэрии Бишкека сообщили, что ужесточат меры в отношении водителей автобусов и троллейбусов за приём оплаты проезда наличными. Отмечается, что меры будут приниматься вплоть до увольнения.

В муниципалитете говорят, что к ним поступают сообщения о том, что водители автобусов и троллейбусов берут наличную оплату, говоря, что транспортная или банковская карта либо валидатор не работают.

Если валидатор в автобусе или троллейбусе не работает, то пассажир имеет право ехать бесплатно, подчеркнули в муниципалитете.

«Пассажирам, ставшим свидетелями того, как водители не принимает безналичную оплату за проезд просим обращаться по номерам 0502 205-202. В обращении необходимо указать дату и время нарушения, номер маршрута, госномер транспортного средства», — говорится в сообщении.



20 августа в бишкекских автобусах и троллейбусах перешли на безналичный расчет. Сейчас за проезд можно оплачивать: