Международная организация по защите свободы прессы «Репортеры без границ» (RSF) призвали суд Кыргызстана отклонить иск о ликвидации «Клоопа» как «необоснованный, абсурдный и политически мотивированный». Президент Кыргызстана «страдает от аллергии на критику и пытается запугать независимые СМИ, уничтожая последний оазис свободы прессы в Центральной Азии», отмечает международная организация.

О своих попытках ликвидировать «Клооп» власти страны объявили после публикации расследования о фаворитизме, связанном с президентом страны и футбольным клубом «Барселона», напоминают «Репортеры без границ». «Клооп» разозлил Жапарова, купающегося в лучах испанской футбольной славы, рассказав, что с франшизой ФК «Барселона» связаны родственники президента и партнер российского ядерного гиганта «Росатом».

28 августа, за день до своей встречи со звездами клуба, президент обвинил журналистов «Клоопа» в поисках «негатива». Позже выяснилось, что еще 22 августа, в день публикации расследования, в суд поступило исковое заявление от прокурора Бишкека с требованием о ликвидации «Клооп». Ссылаясь на оценки ГКНБ и три экспертизы, которые, оказывается, велись еще минувшей осенью и весной, прокурор утверждает, что «Клооп» стремится «резко критиковать деятельность действующей власти […] и дискредитировать представителей государственных и муниципальных органов».



Иск к «Клоопу» основан на абсурдных аргументах, не имеющих под собой практически никакой правовой основы, делают вывод «Репортеры без границ», ознакомившись с документом. Так, прокурор обвиняет «Клооп» в том, что тот не был зарегистрирован как СМИ, хотя для интернет-изданий действующее законодательство этого не требует.

В качестве доказательства негативного отношения «Клоопа» к власти прокурор приводит публикации, некоторые из которых даже нельзя найти в Интернете. При этом он обвиняет «Клооп» в утверждениях о «неполноценности граждан Кыргызской Республики по сравнению с русской нацией» и в высказываниях, которые носят «унизительный характер в отношении граждан русской национальности», не приводя никаких примеров.

«Это не первая попытка Садыра Жапарова запугать и подвергнуть цензуре независимые СМИ в стране, которая до прошлого года считалась относительным оазисом свободы прессы в Средней Азии, — отмечает Жанна Кавелье, руководитель отдела Восточной Европы Центральной Азии RSF. — Похоже, у него аллергия на критику, а его крайняя чувствительность является этому подтверждением. Его бурная и презрительная реакция на расследование «Клооп», и сопровождающая ею абсурдная юридическая атака, показывает его истинное лицо. RSF призывает суд Бишкека отклонить этот необоснованный иск».

С самого начала его создания в 2007 году «Клооп» раскрыл множество скандальных историй, в том числе коррупцию в таможенной службе Кыргызстана на сотни миллионов долларов, напоминают «Репортеры без границ». Издание уже сталкивалось с давлением со стороны властей.

Вся это напомнило международным журналистам историю «Радио Азаттык» (местного филиала американской медиакомпании «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»). Его сайты в Кыргызстане сначала блокировали, а потом пытались ликвидировать это СМИ. 12 июля 2023 года «Азаттык» удалил со своего сайта невинный сюжет о пограничном конфликте с Таджикистаном, чтобы положить конец юридическому преследованию со стороны властей.

Сейчас Кыргызстан занимает 122-е место во всемирном индексе свободы прессы, опустившись в 2023 году на 50 позиций. Оазис свободы СМИ в Центральной Азии, которым долгое время был Кыргызстан, исчезает на глазах под удушающим давлением режима Жапарова, констатирует RSF.