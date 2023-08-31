Центризбирком решил не проводить выборы в Кок-Жаркском избирательном округе №4 Ноокатского района Ошской области. Такое решение члены ЦИК приняли 30 августа.

ЦИК решил, что вместо Омурбека Бакирова, которого лишили мандата, депутатом станет Равшанбек Рысбаев, баллотировавшегося в депутаты от этого округа на парламентских выборах 2021 года и занявшего второе место.

В Центризбиркоме пояснили, что голоса, отданные за Омурбека Бакирова, поскольку он обвиняется в подкупе, признают недействительными. Как считают в ЦИК, на общий исход выборов, прошедших 28 ноября 2021 года, отмена итогов голосования именно по Бакирову не влияет, поэтому аннулировать полностью результаты нет необходимости, как и проводить досрочную кампанию.

Лишение мандата Бакирова



Именно Равшанбек Рысбаев в конце 2022 года подал иск в суд о пересмотре законности получения депутатского мандата Омурбеком Бакировым. 7 июня Административный суд Бишкека отменил результаты выборов в Жогорку Кенеш по Кок-Жарскому одномандатному округу №4 в Ноокатском районе Ошской области. Суд также признал незаконным постановление ЦИК о признании Омурбека Бакирова избранным депутатом. Позже и Бишкекский горсуд и Верховный суд оставили это решение в силе.



Сам Бакиров, комментируя решение судов, называл их «незаконными».



26 августа все члены ЦИК единогласно поддержали решение об аннулировании постановления о регистрации Бакирова депутатом и его удостоверения.

Споры из-за мандата Бакирова начались после его словесной перепалки с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым на заседании парламента, на котором рассматривали Соглашение о делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы, в том числе передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

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