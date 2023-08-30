Лишенного мандата Омурбека Бакирова допросила Ошская областная милиция по делу о подкупе голосов. Об этом 29 августа сообщила его адвокатка Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, Бакирова допросили в рамках дела, возбужденного во время парламентских выборов 2020 года.

«Сейчас ведется следствие, ему было дано устное приглашение. Сейчас все [в рамках закона], но, что будет в будущем, увидим. Следствие будет продолжаться. Мы считаем, что нет состава преступления», — отметила Суйунбаева.

26 августа ЦИК рассмотрела решение суда о лишении мандата депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бакирова и аннулировала его регистрацию и удостоверение.

Кроме этого 30 августа стало известно, что Бакирову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом Суйунбаева сообщила в интервью изданию 24.kg

Мандат Бакирова

Административный суд Бишкека отменил результаты выборов в Жогорку Кенеш по Кок-Жарскому одномандатному округу №4 в Ноокатском районе Ошской области. Суд также признал незаконным постановление ЦИК о признании Омурбека Бакирова избранным депутатом. Позже и Бишкекский горсуд и Верховный суд оставили это решение в силе.

После этого Бакиров заявлял, что его незаконно пытаются лишить депутатского мандата через суд.

«Согласно закону о выборах, спорные вопросы во время выборов ходатайства должны рассматриваться в течение трех дней [и не больше этого срока]. Они грубо нарушают эту норму. В истории Кыргызстана такого не было. Спустя год с окончания выборов Административный суд Бишкека решил пересмотреть споры. Они говорят, что это делается на основе “открывшихся новых обстоятельств”, но в законодательстве нет такого понятия. Это давление на парламент», — говорил нардеп в декабре 2022 года.

Споры из-за мандата Бакирова начались после его словесной перепалки с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым на заседании парламента, на котором рассматривали Соглашение о делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы, в том числе передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Автор: Бакай Алмаз