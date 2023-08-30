Сегодня, 30 августа в Верховном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении Аскара Кубанычбек уулу. Кыргызстанец отбывает 10-летний срок в колонии за участие во вторжении России в Украину.

Коллегия суда решила отменить приговоры предыдущих инстанций и направить уголовное дело в отношении Кубанычбек уулу на новое рассмотрение в Первомайский райсуд. Суд принял такое решение после жалобы адвоката кыргызстанца.

ГКНБ задержал Кубанычбек уулу в январе 2023 года. По версии спецслужбы, он, имея кыргызское гражданство, перебрался на территорию Украины, «где в рядах военных групп принимал участие в боевых действиях», что в Кыргызстане наказывается лишением свободы.

Позже стало известно, что мужчина воевал на стороне российской армии, которая осуществила полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

В итоге Первомайский райсуд Бишкека признал Кубанычбек уулу виновным в наемничестве и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Уже будучи в колонии с мужчиной связались российские журналисты с телеканала RT. В интервью журналистам он попросил помощи у российских властей, а также гражданство России.

Российские власти услышали осуждённого кыргызстанца и стали прорабатывать вопрос о выдаче ему паспорта РФ. Об этом сообщала глава Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Кроме этого член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в своем телеграм-канале заявил, что планирует обратиться в МИД и МВД с просьбой выдать кыргызстанцу российский паспорт и «выдвинуть властям Киргизии требование о его освобождении и передаче России».

«В противном случае наше государство обязано задействовать все возможные механизмы давления в качестве ответной реакции на явно недружественные действия со стороны киргизских властей», — писал он.





