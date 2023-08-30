В горах Кара-Кульджинского района Ошской области на видео попали снежный барс, ведущий трех детенышей. Видео в соцсетях поделился блогер Жаныбек Кызылов.

Кызылов написал, что ему далось заснять барсов, когда находился на экспедиции. Он добавил, что по словам местных жителей, им ни разу не удавалось увидеть барсов в горах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Janybek | Kyrgyzstan (@jony_traveler)

«Это животное одно из самых красивых и важных в пищевой цепочке животных. Поэтому давайте беречь их и часто вспоминать, что мы волшебная страна с самой великолепной природой и удивительной фауной. И если беречь каждый уголок нашей страны, то все животные могут существовать», — написал Кызылов.

Снежного барса внесли в Красную книгу еще в 1997 году как «находящийся под угрозой исчезновения вид». Штраф за отстрел барса в стране составляет 1,5 млн сомов и охота на него запрещена.

Животное обитает на территории Китая, Монголии, Непала, Таджикистана, Афганистана, Казахстана и Узбекистана. По различным подсчетам, в Кыргызстане водится около 300-350 особей снежного барса, другие источники пишут, что их количество в стране достигает 400-450.

В 2013 году в Кыргызстане впервые был проведен Мировой форум по сохранению снежного барса, где присутствовали представители всех 12 стран, в которых обитает барс. Эта инициатива привела к созданию глобального плана по сохранению и защите снежных барсов.

Несмотря на инициативы по спасению снежного барса, эксперты прогнозируют, что к 2040 году их мировая популяция сократится на 10% из-за ряда причины, в том числе уменьшения среды обитания.