Президент Садыр Жапаров 29 августа вручил ключи от квартир в новом жилом комплексе для сотрудников ГКНБ и Погранслужбы в Джалал-Абаде. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По её данным, Жапаров отметил, что в стране большое внимание уделяется укреплению вооруженных сил, в частности органам национальной безопасности и деятельности Погранслужбы.

«Государство продолжает оказывать всестороннюю поддержку, строя новые дома, современные офисы и обеспечивая новыми служебными машинами. Недавно мы после капитального ремонта открыли оздоровительные центры “Айкөл” в Иссык-Кульской области и “Ак илбирс” в селе Арстанбап для сотрудников и ветеранов органов безопасности, а также их близких родственников. Сегодняшнее торжественное мероприятие также является частью поддержки, оказываемой государством вооруженным силам», — сказал Жапаров.

По его словам, на строительство жилого комплекса из бюджета было выделено 540 млн сомов. В многоэтажке 180 квартир, общая площадь составляет 11 233 квадратных метра.

Жапаров добавил, что на территории жилого комплекса сейчас также строится детский сад для детей сотрудников ГКНБ и Погранслужбы, а также военный госпиталь.

«Совсем скоро мы торжественно откроем эти объекты и передадим их в эксплуатацию. Мы создадим для наших пограничников и военнослужащих все необходимые условия, а после усилим к ним требования, потому что национальная безопасность, целостность родины — превыше всего. Ни у кого нет права на халатность и ошибку», — заявил Жапаров.

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