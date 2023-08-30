В Кыргызстане впервые успешно провели операцию по трансплантации почек. Об этом 30 августа сообщили в администрации президента.

Операцию провели в больнице кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке. Руководство больницы подчеркнуло, что учреждение «полноценно начало проводить подобные операции, для этого больница оснащена квалифицированным медицинским персоналом, современным медицинским оборудованием».

«В настоящее время в Кыргызстане находятся 140 медицинских специалистов из Турции, которые проведут в стране два-три года и будут на практике обучать местных врачей. За этот период отечественные специалисты наберутся опыта и самостоятельно начнут проводить операции по пересадке почки», — говорится в сообщении.

По данным на апрель 2023 года, в Кыргызстане более двух тысяч пациентов с хронической почечной недостаточностью пятой стадии получают гемодиализ бесплатно, на которые государство выделяет более 2 млрд сомов ежегодно.

Кыргызстанцы нуждающиеся в пересадке почки, печени или другого внутреннего органа обычно выезжают за рубеж, чтобы им провели подобную операцию. Зачастую они едут в Турцию или Индию. По последним данным, в Кыргызстане живут 700 человек с пересаженным органом и лишь 50 из них оперировались в Кыргызстане.