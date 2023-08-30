Депутат Дастан Бекешев, комментируя иск прокуратуры Бишкека с требованием закрыть «Клооп», высказал свою поддержку изданию. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.

«”Клооп” — это одно из независимых СМИ, которое осталось в Кыргызстане и которое старается объективно описывать ситуацию в нашей стране. Помимо публикаций обычных новостных статей, журналисты этого медиа проводят расследования, что делает “Клооп” популярным. Но ещё “Клооп” делает многое для воспитания юных журналистов: школьники и студенты могут получить первый опыт в этом медиа, научиться брать интервью и писать статьи. Раньше мне часто звонили подростки из “Клоопа” и брали интервью, а я охотно выражал им своё мнение по тому или иному вопросу и при необходимости поправлял их неумело заданные вопросы», — написал депутат.

Бекешев также оценил вклад «Клоопа» в расследовательскую журналистику, освещение выборов в Кыргызстане и кампанию за их наблюдением.

«Ни одна партия или кандидат не осуществлял столь эффективный мониторинг за выборами и я сам скопировал эту технологию наблюдения при участии в избирательной кампании», — говорится в сообщении депутата.

В заключении депутат добавил, что существующие СМИ в стране «должны понимать, что, к сожалению, придёт и их черёд, так как власти не нужны журналистские расследования, а гражданское общество не в том состоянии, чтобы отстаивать свободу слова».

Ранее в защиту «Клоопа» также сделали свои заявления медиасообщество Кыргызстана, политическая партия «Реформа», международный Комитет по защите журналистов (CPJ), а также международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Все они призвали остановить нападки на СМИ и отозвать иск прокуратуры с требованием закрыть «Клооп».

Иск против «Клоопа»

Прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В качестве причины иска названо – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно иску, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.