Президент Садыр Жапаров сегодня, 30 августа, заложил капсулы под строительство академии «Барселона» в Бишкеке и нового стадиона в селе Орок. Об этом сообщила пресс-служба главы страны.

По её данным, спорткомплекс академии «Барсы» построят на юге Бишкека. Его площадь составит 15,85 га, а вместимость — 10 тысяч человек.

Судя по описанию, академия будет роскошной — на территории построят два больших и несколько маленьких полей, спортзал, 7-этажную медклинику, музей, кафе и отель под брендом «Барселона».

Сообщается, что в проект комплекса еще входит общеобразовательная школа на 1000 ученических мест и детский сад на 700 мест. В самой академии будут обучаться 240-300 воспитанников и еще около двух тысяч детей из регионов, которые будут посещать секции футбольной академии.

«Объём инвестиций, привлеченных для реализации проекта, составляет около 10 млрд сомов. Строительство комплекса планируется завершить к четвертому кварталу 2026 года», — сообщили в пресс-службе президента.

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Стадион в селе Орок будет рассчитан на 35 тысяч человек, его общая площадь составит 109 тысяч квадратных метров.

В проекте стадиона предусмотрена парковочная зона на 1,5 тыс. легковых автомобилей и 100 автобусов. Стадион будет иметь пять въездов и три контрольно-пропускных пункта, будут двухъярусные трибуны и отапливаемые подтрибунные помещения.

«Сотни тысяч футбольных фанатов и игроков давно мечтали о современном стадионе. И сегодня мы присутствуем на знаменательном мероприятии – закладке капсулы под строительство нового стадиона. В истории суверенного Кыргызстана сделан шаг к осуществлению мечты профессиональных футболистов, футбольных болельщиков и всего нашего народа», — сказал Жапаров.

Он также добавил, что власти планируют улучшить состояние стадиона имени Дөлөна Өмүрзакова в Бишкеке, где 30 августа состоится товарищеский матч между легендами «Барселоны» и Азии. Ожидается, что Жапаров примет в нём участие.

«У нас также есть планы и на этот стадион. Будут предприняты действия для улучшения состояния этого спортивного объекта, который занимает достойное место в нашей истории», — сказал Жапаров.

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