Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с членами футбольного клуба «Барселона», которые прибыли в Кыргызстан, похвастался тем, как играет президент Садыр Жапаров.

Ожидается, что 30 августа Жапаров сыграет в составе команды «Легенды Азии» против «Легенд Барсы». Ташиев предупредил, что президент в прошлом году забил целых два гола в ворота Рината Дасаева.

«Наш уважаемый президент Садыр Нургожоевич в прошлом году забил два гола в ворота знаменитого Рината Дасаева. Помните об этом тоже», — обратился он к членам «Барселоны».

Матч, о котором говорит Ташиев проходил 30 августа 2022 года, в Бишкеке. Садыр Жапаров тогда играл в команде «Ветеранов футбола Кыргызстана» и забил два гола в ворота команды «Ветеранов футбола стран СНГ».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в ответ на предупреждение Ташиева сказал, что знает, кто такой Дасаев, но в его команде тоже есть хорошие игроки.

«Дасаев очень хороший вратарь. Мы знаем его. Завтра и наши вратари будут играть достойно. Вот сидит вратарь Марьяно, у нас тоже есть хорошие вратари, будут стараться не пропустить голов», — сказал он.

Тренер «Барселоны» Альберт Феррер добавил, что попросит футболиста Карлеса Пуйоля максимально защищать ворота и давать хорошие пасы, чтобы не проиграть.

Днём ранее он просил сообщить ему номер, под которым будет играть Жапаров, чтобы предупредить и защитить свою команду.

«Обязательно скажите под каким номером он играет. Я буду лично опекать. У вас лучший президент, который играет футбол. Вам повезло с ним», — сказал он.

Ранее журналисты «Клоопа» выпустили расследование о том, что родственники главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и приближенные главы государства числятся среди владельцев франшизы футбольного клуба «Барселона» в Кыргызстане. Именно в честь открытия в Джалал-Абаде футбольной академии «Барсы», в Бишкеке пройдёт матч с легендами каталонского клуба.

Глава государства подтвердил данные журналистов-расследователей. Однако вместе с этим Жапаров обрушился критикой на журналистов, которые якобы «делают из мухи слона и пишут только негатив, отпугивая инвесторов».

Буквально на следующий день стало известно, что прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В документе говорится, что причина иска – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Однако большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.





