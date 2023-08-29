Политическая партия «Реформа» опубликовала заявление, в котором заявила, что иск прокуратуры Бишкека с требованием закрыть «Клооп» «является очередной вопиющей попыткой ограничения свободы слова в Кыргызстане и нарушения прав граждан на получение информации».

«Уже ничего не стесняясь, причиной закрытия независимого СМИ указывается критика власти. До такого беспредела не опускались ни при одном бывшем президенте», — говорится в заявлении «Реформы».

В партии добавили, что критика власти — это неотъемлемое право любого гражданина, оно не является нарушением закона и не может быть ничем ограничена.

«Не репортажи “Клоопа”, а постоянные попытки властей задушить свободу слова в Кыргызстане и независимую прессу напрямую оказывают негативное воздействие на общество, которое теряет надежды на будущее и международный имидж Кыргызстана в глазах мирового сообщества», — заявили в партии.

В заключении «Реформа» призвала все политические силы, активистов и граждан выразить протест против закрытия «Клоопа».

Иск против «Клоопа»

Прокуратура Бишкека подала исковое заявление о ликвидации Общественного фонда «Клооп Медиа» в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы. В документе говорится, что причина иска – «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом».

Согласно заявлению, «Клооп Медиа» не значится в госреестре СМИ, а в уставе организации не указано распространение информации, хотя указано «предоставление молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

При этом большая часть документа посвящена совсем другой теме – якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

В чем еще прокурор обвиняет «Клооп»?

Прокурор города Эмильбек Абдыманнапов, вступивший в эту должность в конце июня 2023 года, выдает в своем исковом заявлении несколько любопытных перлов:

Жители Баткенской области уезжают за рубеж и в другие регионы Кыргызстана из-за публикаций «Клоопа».

«Следствием негативного влияния Клооп на социально-экономическую обстановку в приграничных регионах Баткенской области является то обстоятельство, что не уменьшается поток внутренней и внешней миграции оттуда».

«Клооп» то ли превозносит, то ли унижает представителей «русской нации».

«[В изученных экспертизой материалах «Клоопа»] имеются высказывания содержащие пропаганду неполноценности граждан Кыргызской Республики по сравнению с русской нацией» и «имеются высказывания, которые носят враждебный унизительный характер в отношении граждан русской национальности».

«Репортажи» «Клоопа» вызывают у читателей «психические расстройства», «сексуальные аномалии», и наркозависимость.

«”Клооп” своими репортажами напрямую оказывает негативное эмоционально-психологическое воздействие на общество, тем самым генерируя эмоции страха, тревоги, отчаяния, паники у огромной массы людей, постоянно ощущая неустойчивость и неопределенность социального положения, теряют уверенность в свои силы и надежды на будущее. Постепенно их уделом становятся духовная подавленность, безысходность, тоскливое ожидание наступления жизненного краха, приводящие к развитию социально-стрессовых психических расстройств с агрессивно-криминальным поведением, сексуальными аномалиями, химическими и нехимическими формами аддикции, суицидальной настроенностью и другими нарушениями социальной адаптации».

В защиту «Клоопа» уже высказалось медиасообщество Кыргызстана, а также международный Комитет по защите журналистов (CPJ).

Так, в своем заявлении программный директор CPJ Карлос Мартинес де ла Серна сказал, что «заявление кыргызских властей о закрытии “Клоопа” является возмутительной и глубоко циничной попыткой задушить некоторые из наиболее острых журналистских расследований в Кыргызстане, включая расследования предполагаемой коррупции с участием ведущих государственных чиновников».

А в заявлении медиасообщества говорится, что иск прокуратуры против «Клоопа» — это политически мотивированное решение и является «продолжением целенаправленных действий по уничтожению независимых СМИ и подавлением свободы выражения мнения в целом в стране».