Президент Садыр Жапаров подписал указ «О проведении Народного Курултая». Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Второй Народный Курултай назначили на 15 декабря. Согласно указу, в курултае примут участие 700 делегатов.

Первый Народный Курултай прошел в ноябре 2022 года. Курултай созвал президент Садыр Жапаров своим указом, несмотря на то, что законопроект «О Народном Курултае», инициированный им же, парламентский комитет до этого отклонил.

Юристы называли созыв Курултая президентом незаконным и отмечали, что без конституционного закона глава государства превысил свои полномочия. В администрации президента говорили, что все законно.

