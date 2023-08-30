Президент Садыр Жапаров подписал указы о посмертном присвоении высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» академику и хирургу Исе Ахунбаеву, а также советским государственным деятелям Абды Суеркулову и Насирдину Исанову. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Суеркулов и Исанов удостоились такой награды «за выдающиеся заслуги перед государством и народом Кыргызстана». Ахунбаеву присвоили высшую степень отличия «за большой вклад в становление, развитие медицины и науки Кыргызской Республики».

Иса Ахунбаев (1908-1975) является основоположником кыргызской грудной хирургии. Он был выдающимся кыргызским хирургом, первым президентом Академии наук Кыргызской ССР, член-корреспондентом Академии медицинских наук СССР и автором многих медицинских работ.

Абды Суеркулов (1912-1992) был советским партийным и государственным деятелем Кыргызской ССР. С 1950 по 1958 годы он был председатель Совета Министров Киргизской ССР. Затем он работал министром торговли, а с 1971-1978 годы возглавлял ВДНХ КССР. Суеркулов внес большой вклад в развитие промышленного, научно-технического и образовательного потенциала Кыргызстана.

Насирдин Исанов (1943-1991) был первым премьер-министром Кыргызской Республики, но пробыл на своей должности менее года — в ноябре 1991 года он погиб в автокатастрофе. В КССР занимал различные партийные должности, в том числе был министром строительства.

