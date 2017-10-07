Джумакадыров, Садыркулов, Бакаев, Исанов: Кыргызские политики и автокатастрофы

Ранним утром 7 октября молодой 38-летний чиновник Темир Джумакадыров погиб в автокатастрофе. Вместе с ним умерли его помощник и водитель.
Все они по трассе Бишкек — Кара-Балта направлялись в Талас, проверять готовность региона к выборам. Но в столкновении с грузовиком почти не было шанса выжить — он смял вполовину автомобиль чиновника.
Незадолго до этого Джумакадыров оставил пост секретаря Совета безопасности и вошел в правительство нового премьер-министра Сапара Исакова. Он стал вице-премьером по обороне и вопросам границ.
В августе 2017 года из-за участившихся аварий премьер-министр поручил Джумакадырову «агрессивно работать с соответствующими подразделениями» и обеспечить безопасность на дорогах.
По трагической случайности вице-премьер-министр сам погиб в аварии, по предварительной версии, из-за грузовика, выехавшего на встречную полосу. Расследование этого дела взял под свой контроль глава МВД Улан Исраилов.
Темир Джумакадыров не единственный чиновник и политик, погибший в автокатастрофе. Кроме того в истории Кыргызстана есть убийства, инсценированные под аварию — такой, например, признали смерть Медета Садыркулова.
Смерть Садыркулова
В 2009 году в автокатастрофе погиб только что ушедший с поста руководителя администрации президента Курманбека Бакиева Медет Садыркулов.
Тогда правоохранительные органы заявили, что Садыркулов погиб в аварии недалеко от Бишкека после того, как его джип столкнулся с легковой «Ауди».
Сразу после смерти чиновника его сторонники посчитали, что авария произошла не случайно и это — заказное убийство.
После революции 2010 года и бегства семьи Бакиевых милиция выдвинула версию об инсценировке этой аварии братом президента Жанышем Бакиевым, который тогда занимал пост главы службы госохраны.
В последние годы своей жизни Садыркулов был не в лучших отношениях с Жанышем Бакиевым.
Одна из свидетельниц инсценировки аварии была убита при загадочных обстоятельствах на окраине Бишкека в 2010 году. Суды по делу о гибели Садыркулова начались в 2011 году.
Через год военный суд приговорил пятерых обвиняемых в убийстве Медета Садыркулова. Они получили от 5 до 18 лет лишения свободы.
По данным следствия, Садыркулова сначала убили, а потом инсценировали ДТП.
Среди приговоренных были сотрудники ГКНБ (тогда СНБ) и МВД, сотрудник службы госохраны, член преступной группировки и экс-глава погранслужбы.
Личного водителя Жаныша Бакиева и заместителя главы службы госохраны, которые тоже проходили по делу, отпустили по амнистии.
Гибель Анарбека Бакаева
В 1998 году после автокатастрофы погиб экс-министр национальной безопасности Анарбек Бакаев.
Авария произошла 21 октября 1996 года, но умер Бакаев только в 1998 году — два года он находился в коме.
Бакаев должен был проводить президента Аскара Акаева на Саммит тюркоязычных государств. На подъезде к аэропорту «Манас» в машину Бакаева врезался грузовик.
Правоохранительные органы отрабатывали сразу две версии случившегося — аварию и террористический акт.
Позднее суд приговорил водителя грузовика к девяти годам колонии-поселения, в момент столкновения он был в состоянии алкогольного опьянения.
Авария с Исановым
Автокатастрофа стала причиной смерти и другого видного политика — в 1991 году в столкновении с грузовиком погиб первый премьер-министр Кыргызстана Насирдин Исанов.
Служебная машина «Волга» Насирдина Исанова попала в аварию 29 ноября 1991 года. На автодороге Джалал-Абад — Ош в машину Исанова врезался грузовик ЗИЛ.
Двое пассажиров «Волги» и водитель грузовика отделались незначительными травмами и испугом. Однако сам Исанов погиб на месте аварии.
Безопасность на дорогах
На дорогах Кыргызстана с начала 2017 года погибли более 500 человек, в том числе дети.
Серия аварий, в которых пострадали дети, вызвала резонанс в Кыргызстане.
Через несколько дней после того, как в столице сбили двух школьников на улице Бакаева (бывшая Чапаева) в Бишкеке прошла акция за безопасный город.
Акции протеста происходили и в регионах — например, в Нарыне, где недовольные автонаездом на ребенка требовали обеспечить безопасность на дорогах.
Вопрос о безопасности был поднят на самом высоком уровне — президент Алмазбек Атамбаев на заседании Совета безопасности заявил, что нужно ужесточить ответственность для виновников ДТП и пьяных водителей.
«Чтобы “золотая” молодежь знала, что, убив человека, родители не смогут откупиться деньгами от тюрьмы. Пьяные водители — убийцы, жестокие душегубы», — сказал Атамбаев.
Фото: Архивы, Лимон, Вечерний Бишкек, Спутник, Репорт