Джумакадыров, Садыркулов, Бакаев, Исанов: Кыргызские политики и автокатастрофы

Ранним утром 7 октября молодой 38-летний чиновник Темир Джумакадыров погиб в автокатастрофе. Вместе с ним умерли его помощник и водитель.

Все они по трассе Бишкек — Кара-Балта направлялись в Талас, проверять готовность региона к выборам. Но в столкновении с грузовиком почти не было шанса выжить — он смял вполовину автомобиль чиновника.

Незадолго до этого Джумакадыров оставил пост секретаря Совета безопасности и вошел в правительство нового премьер-министра Сапара Исакова. Он стал вице-премьером по обороне и вопросам границ.

В августе 2017 года из-за участившихся аварий премьер-министр поручил Джумакадырову «агрессивно работать с соответствующими подразделениями» и обеспечить безопасность на дорогах.

По трагической случайности вице-премьер-министр сам погиб в аварии, по предварительной версии, из-за грузовика, выехавшего на встречную полосу. Расследование этого дела взял под свой контроль глава МВД Улан Исраилов.

Темир Джумакадыров не единственный чиновник и политик, погибший в автокатастрофе. Кроме того в истории Кыргызстана есть убийства, инсценированные под аварию — такой, например, признали смерть Медета Садыркулова.