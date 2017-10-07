Машина вице-премьер-министра Темира Джумакадырова столкнулась на трассе Бишкек — Кара-Балта с грузовиком. Вместе с Джумакадыровым скончались его помощник и водитель.

Новость обновлена в 11:04

Авария произошла утром 7 октября на трассе Бишкек — Кара-Балта, неподалеку от села Садовое. По словам очевидцев, машина столкнулась с грузовиком КамАЗ, который выехал на встречную полосу.

Вице-премьер-министр по обороне и вопросам границ Темир Джумакадыров погиб на месте, также скончались его помощник и водитель. В Управлении патрульной милиции и Министерстве чрезвычайных ситуаций подтвердили факт ДТП.

«Наши спасатели вытащили из этих машин троих, двое из них погибли», — сообщили в пресс-службе МЧС. По предварительным данным, Джумакадыров направлялся в Талас, чтобы проверить готовность избирательных участков.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело против водителя грузовика. Ведется расследование, по данным Министерства внутренних дел, сейчас водитель допрашивается.

Расследование под личный контроль взял министр внутренних дел Улан Исраилов.

Джумакадыров был секретарем Совета Безопасности. После формирования нового правительства он занял пост вице-премьера по обороне и вопросам границ.

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