Активист из Сочи Руслан Гвашев месяц держал голодовку из-за решения суда, который оштрафовал его на 10 000 рублей за участие в поминальной молитве. Поминальную молитву по жертвам Кавказской войны XIX века суд посчитал несанкционированным митингом.

Руслан Гвашев устроил месячную голодовку из-за решения суда, которое посчитал несправедливым. Его оштрафовали на 10 000 рублей за участие в поминальной молитве по жертвам Кавказской войны.

Это молитва — ежегодное мероприятие, проводимое в окрестностях Сочи и ранее его не приходилось согласовывать с властями. Гвашев не считает, что участвовал в несанкционированном митинге.

Гвашев остановил голодовку по просьбам сторонников. Суд по пересмотру дела с 5 октября снова перенесли — уже на 16 октября.

Молитва или митинг?

В мае 2017 года Гвашев выступал с речью на поминальной молитве по жертвам Кавказской войны XIX века.

Это традиционная поминальная молитва проводится ежегодно у тюльпанного дерева в поселке Головинка, что в черте города Сочи.

Ранее это мероприятие не нужно было согласовывать с властями. Но в июне Гвашева признали участников несанкционированного митинга и оштрафовали на 10 000 рублей.

В августе районный суд отменил штраф, но после повторного рассмотрения дела его выписали снова.

В сентябре Руслан Гвашев, переживший в период постоянных судов инфаркт, объявил голодовку.

Заседание по делу Гвашева должно было пройти пятого октября. Возле здания Краснодарского суда собрались 200 человек, которые требовали остановки голодовки.

Суд был перенесен на 16 октября, а правоохранители увезли Гвашева в больницу. Вечером того же дня Гвашев прекратил голодовку и прошел медицинский осмотр.

Адвокат Гвашева заявила, что ей удалось договориться с активистом.

«Я ему сказала, судебное заседание будут переносить [и дальше], пока вам становится хуже и хуже. А потом, как обычно у нас, «нет человека — нет проблемы», — сказала она в интервью «Медузе».

«Голодовка прекращена, но не прекращена борьба. Несколько сотен человек собрались сегодня после переноса суда над Русланом Гвашевым. Здраво рассудив, что преследователи добиваются смерти Руслана, митингующие потребовали от старейшины продолжить борьбу за наши права, но прекратить голодовку и набираться сил к 16 октября», — написал сам Гвашев в своем фэйсбуке.

Руслан Гвашев — 67-летний активист, участвовал в создании первой Конституции Адыгеи. Известен своей борьбой за признание адыгейцев коренным народов.

Кавказская война (1817-1864) — война Российской империи с горскими народами Северного Кавказа. Борьба горцев-мусульман с русскими проходила под флагом газавата, закончилась присоединением Чечни, Горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа к России.



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