Жителя Крыма Сервера Караметова арестовали за одиночный пикет в поддержку крымских татар. Правозащитная организация Amnesty International требует от российских властей освободить Караметова, назвав этот арест «воплощением преследования мирных активистов».
Арестовали Сервера Караметова 11 августа возле здания Верховного суда Крыма в Симферополе. Житель города, 76-летний Сервер Караметов, вышел на мирный одиночный пикет в поддержку крымских татар.
Мужчину обвинили в неподчинении требованиям полиции, арестовали на 10 суток и наложили штраф в 10 тысяч рублей.
Сервер Караметов. Пожилой крымский татарин, вышедший с одиночным пикетом против репрессий крымских татар. Скручен и задержан оккупантами. pic.twitter.com/Wy0pUbE14T
— Александр Тверской (@TverskoyAA) August 8, 2017
Караметов встал возле здания суда с плакатом «Путин наши дети не террористы. Хватит обвинять крымских татар!».
Когда полицейские стали силой уводить Караметова к служебному автомобилю, он кричал, чтобы его не трогали.
Это не первый случай задержания Караметова. В день геноцида крымских татар 18 мая активиста задержали после того, как он пришел на площадь Симферополя с крымскотатарским флагом и портретами его родителей — жертв депортации татар в 1944 году.
Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей освободить Караметова.
По их мнению, арест пожилого человека со слабым здоровьем (Караметов страдает болезнью Паркинсона) — «новый гротескный пример действия российских властей против мирных активистов».
«Этот случай воплощает в себе постоянное, жестокое преследование активистов. Сервер Караметов должен быть немедленно освобожден», — сказала украинский представитель Amnesty International Оксана Покальчук.
В 2016 году российские власти в Крыму запретили деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, выступавшего за территориальную целостность Украины.
Сами крымские татары начали сталкиваться с обысками и арестами со стороны правоохранителей.
По теме:
- Беларусь: Супружескую пару судят за «пикет» в интернете
- Москва: Полиция задержала 10-летнего мальчика за публичное чтение «Гамлета»