Жителя Крыма Сервера Караметова арестовали за одиночный пикет в поддержку крымских татар. Правозащитная организация Amnesty International требует от российских властей освободить Караметова, назвав этот арест «воплощением преследования мирных активистов».

Арестовали Сервера Караметова 11 августа возле здания Верховного суда Крыма в Симферополе. Житель города, 76-летний Сервер Караметов, вышел на мирный одиночный пикет в поддержку крымских татар.

Мужчину обвинили в неподчинении требованиям полиции, арестовали на 10 суток и наложили штраф в 10 тысяч рублей.

Сервер Караметов. Пожилой крымский татарин, вышедший с одиночным пикетом против репрессий крымских татар. Скручен и задержан оккупантами. pic.twitter.com/Wy0pUbE14T — Александр Тверской (@TverskoyAA) August 8, 2017

Караметов встал возле здания суда с плакатом «Путин наши дети не террористы. Хватит обвинять крымских татар!».

Когда полицейские стали силой уводить Караметова к служебному автомобилю, он кричал, чтобы его не трогали.

Это не первый случай задержания Караметова. В день геноцида крымских татар 18 мая активиста задержали после того, как он пришел на площадь Симферополя с крымскотатарским флагом и портретами его родителей — жертв депортации татар в 1944 году.

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей освободить Караметова.

По их мнению, арест пожилого человека со слабым здоровьем (Караметов страдает болезнью Паркинсона) — «новый гротескный пример действия российских властей против мирных активистов».

«Этот случай воплощает в себе постоянное, жестокое преследование активистов. Сервер Караметов должен быть немедленно освобожден», — сказала украинский представитель Amnesty International Оксана Покальчук.

В 2016 году российские власти в Крыму запретили деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, выступавшего за территориальную целостность Украины.

Сами крымские татары начали сталкиваться с обысками и арестами со стороны правоохранителей.

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