В столкновениях между радикалами и их противниками в разных частях университетского города Шарлоттсвилл, штат Вирджиния, пострадали 15 человек. Еще 19 человек были госпитализированы, и одна женщина погибла, когда автомобиль въехал в колонну противников расизма.
В толпу противников расизма въехал автомобиль, за рулем которого был 20-летний юноша Джеймс Филдс.
Погибла женщина, еще 19 человек пострадали. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Филдсу предъявили обвинение в убийстве.
Протесты между радикалами и их противниками в университетском городке Шарлоттсвилл в Вирджинии проходят уже второй день.
Причиной недовольства стали планы городских властей убрать из парка Освобождения памятник Роберту Ли, генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны.
Из-за столкновения ультраправых и их противников в разных районах города также пострадали люди — госпитализированы не менее 15 человек.
Радикалы несли флаги конфедератов — сторонников рабовладельческого строя.
По информации издания «Вашингтон Пост», в акции протеста участвовали члены расистской организации «Ку-клукс-клан» и неонацисты.
Они показывали нацистские приветствия и выкрикивали оскорбления в адрес евреев и не белых американцев.
«Я хочу обратиться ко всем сторонникам превосходства белой расы и нацистам, которые сегодня пришли в Шарлоттсвилл. Наше обращение четко и просто: расходитесь по домам. Это общество не принимает вас. Позор вам. Вы строите из себя патриотов, хотя на самом деле вы кто угодно, но не патриоты», — сказал глава штата Терри Маколифф.
На ситуацию в Шарлоттсвилле обратил внимание и президент США.
«Мы ВСЕ должны быть едины и осудить все, что стоит за ненавистью. В Америке нет места такому насилию», — написал Дональд Трамп в твиттере.
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