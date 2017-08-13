В столкновениях между радикалами и их противниками в разных частях университетского города Шарлоттсвилл, штат Вирджиния, пострадали 15 человек. Еще 19 человек были госпитализированы, и одна женщина погибла, когда автомобиль въехал в колонну противников расизма.

В толпу противников расизма въехал автомобиль, за рулем которого был 20-летний юноша Джеймс Филдс.

Погибла женщина, еще 19 человек пострадали. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Филдсу предъявили обвинение в убийстве.

Протесты между радикалами и их противниками в университетском городке Шарлоттсвилл в Вирджинии проходят уже второй день.

Причиной недовольства стали планы городских властей убрать из парка Освобождения памятник Роберту Ли, генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны.

Из-за столкновения ультраправых и их противников в разных районах города также пострадали люди — госпитализированы не менее 15 человек.

Радикалы несли флаги конфедератов — сторонников рабовладельческого строя.

По информации издания «Вашингтон Пост», в акции протеста участвовали члены расистской организации «Ку-клукс-клан» и неонацисты.

Они показывали нацистские приветствия и выкрикивали оскорбления в адрес евреев и не белых американцев.

«Я хочу обратиться ко всем сторонникам превосходства белой расы и нацистам, которые сегодня пришли в Шарлоттсвилл. Наше обращение четко и просто: расходитесь по домам. Это общество не принимает вас. Позор вам. Вы строите из себя патриотов, хотя на самом деле вы кто угодно, но не патриоты», — сказал глава штата Терри Маколифф.

На ситуацию в Шарлоттсвилле обратил внимание и президент США.

«Мы ВСЕ должны быть едины и осудить все, что стоит за ненавистью. В Америке нет места такому насилию», — написал Дональд Трамп в твиттере.

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