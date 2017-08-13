Большинство из них были новорожденными и находились на аппарате искусственного дыхания. В больнице причиной смерти назвали нехватку воздуха в аппаратах.

В одной из больниц штата Уттер-Прадеш на севере Индии скончались как минимум 60 детей.

Инцидент случился в период с 7 по 12 августа в госпитале Баба Рагхав Дас в районе Горакхпур. Большинство смертей зафиксировали в ночь на 11 августа.

Местные СМИ сообщали, что в больнице началась паника. Родственники детей помогали врачам поддерживать искусственное дыхание вручную.

Власти штата признали, что подачу воздуха прервали, однако заявили, что дети погибли по другим причинам.

Представитель местного муниципалитета Анил Кумар сказал, что смерти могли произойти по «естественным причинам». По его словам, многие из погибших находились в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения штата Сидхартх Натх Сингх также отрицает, что нехватка воздуха повлекла гибель детей.

«В больнице регистрируется от 19 до 22 смертей каждый день последние три года», — сказал он. Министр не уточнил, входит ли в это число только смерти детей.

В Индии уже назвали массовую смерть бойней. Представители штата заявили о начале расследования гибели детей.