Компьютерный бот компании OpenAI, созданной при участии Илона Маска, победил лучших игроков в мире по Dota 2. Искусственный интеллект научился предугадывать ходы людей и импровизировать в незнакомых ситуациях.

Искусственный интеллект продемонстрировали на крупнейшем ежегодном турнире по Dota 2 — The International 2017, который прошел в Сиэтле.

В компании OpenAI — одного из стартапов Илона Маска — рассказали, что компьютер достаточно натренировался, чтобы победить лучших игроков.

Разработку компании проверили против украинского игрока Данила Ишутина (Dendi).

В матче один на один, Ишутин проиграл компьютеру. В интервью после игры он рассказал, что бот играл «немного как человек, но немного как что-то другое».

Ранее компьютер обыграл и других игроков, в том числе Артура Бабаева (Arteezy) и Саида Хассана (Sumail), которые считаются лучшими игроками в мире.

Сотрудники компании объяснили, что компьютер учился играть не в матчах с людьми, а со своей копией.

При этом ему удалось научиться предугадывать ходы противников и импровизировать в незнакомых ситуациях.

Теперь исследователи хотят создать команду из пяти ботов для полноценной игры в Dota 2.

Сам Илон Маск в своем твиттере назвал это первым случаем, когда искусственный интеллект смог победить профессиональных киберспортсменов.

«Open AI впервые победил лучших игроков в соревновательных кибердисциплинах. В играх, которые значительно сложнее шахмат», — написал он.

Победителем чемпионата The International 2017 стала команда Team Liquid, получившая 10,6 млн долларов призовых.

Dota 2 — компьютерная игра созданная компанией Valve. В ней две команды по 5 игроков сражаются друг с другом и пытаются уничтожить базу противника.

Каждый из игроков управляет отдельным героем с уникальным набором навыков и умений.

Dota 2 стала одной из самых популярных киберспортивных игр. Призовые фонды крупнейших турниров собирают десятки миллионов долларов.

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