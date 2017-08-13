В Бишкеке с 23 по 25 августа пройдет Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем. На нем подпишут петицию «Save snow leopards», которую уже подписали голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Мэган Фокс.

На форуме соберутся главы 12 стран, где обитают эти животные. Они обсудят дальнейшее укрепление усилий ряда стран по защите снежных барсов и подпишут петицию «Save snow leopards» (Спасите снежных барсов).

Промо-ролик форума сняла кыргызская компания Antares Creative Group.

Петицию по защите барсов уже подписал голливудский актер, активный защитник природы и посол мира ООН по вопросам климата Леонардо Ди Каприо.

Известный актер призывает усилить поддержку местного населения в местах обитания снежных барсов и перекрыть каналы контрабандистов.

Популярная американская актриса Меган Фокс также подписала петицию.

«Мы теряем снежных барсов с большой скоростью из-за разрушения среды обитания и человеческого вмешательства. Присоединяйтесь со мной к петиции о сохранении снежных барсов и призывайте лидеров стран, в которых обитают эти животные, оберегать их», — написала актриса.

We’re losing snow leopards at an alarming rate due to habitat destruction, human-wildlife conflict and poaching. Join me in signing @world_wildlife's petition and urge the leaders of snow leopard range countries to #savesnowleopards. Link in bio. Публикация от Megan Fox (@the_native_tiger) Авг 11 2017 в 6:12 PDT

По данным специалистов, всего в мире насчитывается от 3,5 тысяч до 7,5 тысяч этих животных. На 2015 год в Кыргызстане насчитывалось около 300 особей снежного барса.

Барсы были внесены в Красную книгу в 1997 году, как «находящийся под угрозой исчезновения вид».

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