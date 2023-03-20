Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP) поделилась редкими фото животного, сделанными при СССР. Снимки удалось найти в Центральном государственном архиве Кыргызстана.

В GSLEP рассказали, что во время Советского союза охота на снежных барсов была разрешена круглый год. Кроме этого, до 80-х годов прошлого века Кыргызстан экспортировал огромное количество снежных барсов в зоопарки по всему миру.

«В 90-е годы после распада СССР произошел бум продажи объектов фауны, таких как соколы балобаны, шкуры барсов, рога сайгаков и других. В результате нелегального отлова, количество барсов резко снизилось, и в то время ситуация стала критической», — напомнили в GSLEP.

Сейчас в Кыргызстане охота на снежных барсов запрещена, лицензию на их отстрел также нельзя купить. Снежный барс занесен в «Красную книгу» Кыргызстана как редкий вид животных, а за его отстрел грозит штраф до 1,5 миллионов сомов. По оценкам экологов, всего в мире насчитывается около 3,5 тысяч барсов, примерно 500 из них в Кыргызстане.

Барса внесли в Красную книгу в 1997 году как «находящийся под угрозой исчезновения вид».