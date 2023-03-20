Выдворенный из Кыргызстана журналист-расследователь Болот Темиров дал интервью изданию Archa.media, в котором рассказал о борьбе своей за справедливость.

По словам Темирова, он с адвокатами сотни раз перепроверил все законы Кыргызстана и выяснил, что ни один из них не запрещает наличия двойного гражданства.

«Конечно, надеяться на справедливое решение суда в Кыргызстане тяжело. Но мы будем бороться. Мы будем обращаться в международные инстанции. […] «Даже когда я находился в стране, против меня использовали элементы пропаганды. Нас в чем только не обвиняли и не дискредитировали. Но мы не обращаем на это все внимание и продолжаем делать свою работу», — сказал Темиров.

Журналист также прокомментировал появление рядом с президентом Садыром Жапаровым бизнесмена Хабибулы Абдукадыра — героя расследований о коррупции и контрабанде на таможне Кыргызстана. Темиров говорит, что Жапаров, сотрудничая с Абдукадыром и называя его «инвестором», создает в Кыргызстане «рай для мошенников, криминала и криминальных денег».

«Власти превращают Кыргызстан в отмывочную для криминальных денег. Рано или поздно это откликнется, это недальновидная политика, которая приведет страну в никуда», — говорит журналист.

Тем не менее Темиров утверждает, что именно профессиональная журналистика может стать фундаментов для процветания Кыргызстана. По его словам, журналисты выполняют летописную функцию, чтобы позже эти расследования могли стать основаниями для возбуждения уголовных дел.

Выдворение Темирова

Болот Темиров — кыргызский журналист-расследователь, которого выдворили из Кыргызстана в ноябре 2022 года. Это случилось спустя год после публикации расследования «Как заработать 37 миллионов сомов за два дня? Садыр Жапаров и схема Ташиевых».

Основанием для выдворения Темирова стало решение Свердловского райсуда, который признал кыргызский паспорт журналиста недействительным и аннулировал его. Позже Бишкекский горсуд поддержал это решение. Темирова насильно отвезли в аэропорт, где посадили на ближайший рейс до Москвы.

Расследователь считает выдворение из страны и лишение гражданства Кыргызстана незаконными.

Депутаты парламента, независимые юристы, медиасообщество и международные организации осудили высылку журналиста и требовали отмены решения суда.

Они считают, что лишение гражданства и выдворение из страны — нарушение конституционных прав Темирова и «вопиющий факт преследования». Юристы общественного фонда правовая клиника «Адилет» заявили, что городской суд столицы грубо нарушил Конституцию, приняв решение о выдворении Темирова.