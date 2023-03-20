В селе Арал Таласской области задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе областного УВД.

По данным милиции, 16 марта к ним обратились родные пострадавшей с заявлением. В нем говорилось, что 27 января местный житель затолкал девочку 2009 года рождения в свою машину и изнасиловал.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». По подозрению в преступлении задержали 22-летнего мужчину и водворили в ИВС.

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дела по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.

Президент Садыр Жапаров в августе 2022 года подписал закон, ужесточающий наказание за насилие над детьми. Так, увеличились сроки лишения свободы и размеры штрафов за совершение преступлений против половой неприкосновенности и духовно-нравственного здоровья детей.

Также лица, совершившие такие преступления, не будут освобождаться от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, душевной болезнью или временным психическим расстройством. Кроме того, к ним не будут применять досрочное освобождение и амнистию.

Куда можно обратится за помощью в случае насилия по отношению к детям:

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597.

В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.