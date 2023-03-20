Правозащитники международной организации Human Rights Watch (HRW) заявили, что власти Кыргызстана должны немедленно освободить политиков, журналистов и активистов арестованных по Кемпир-Абадскому делу. Об этом говорится в обращении организации, опубликованном 20 марта.

«Эти граждане, которые реализовывали свои права на свободу выражения мнений и собраний, вообще не должны были помещаться в следственный изолятор, а тем более оставаться там», — сказала Сыйнат Султаналиева, исследовательница Human Rights Watch по Центральной Азии.

В HRW добавили, что Кемпир-Абадское дело «изобилует процессуальными нарушениями», несовместимыми с международными обязательствами страны в области прав человека.

«Это также показало бесчеловечность властей по отношению к арестованным, у которых уже были проблемы со здоровьем или они развились из-за неудовлетворительных условий в местах содержания под стражей. К задержанным не допускаются на свидания родственники, в том числе дети, которые смогли увидеть их только мельком через решетку во время одного из трех судебных заседаний по продлению срока их содержания под стражей», — говорится в заявлении правозащитников.

HRW также обратилось к международному сообществу, которое по их словам, должно призвать кыргызские власти освободить фигурантов Кемпир-Абадского дела и гарантировать справедливое судебное разбирательство.

«Кемпир-Абадское дело является лакмусовой бумажкой гуманности и способности кыргызских властей оставаться уважаемым партнером в мировом сообществе государств. Они должны соблюдать свои международные обязательства в области прав человека», — заявила Султаналиева.

Кемпир-Абадское дело

В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Арестованные публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают эти высказывания реальной причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, считает, что они якобы готовили полномасштабные митинги (что не запрещено законами Кыргызстана) и хотели захватить власть.

Но не все задержанные были на встречах, о которых говорит следствие, и не все состояли в этом комитете. Несмотря на это, обвинительное заключение всех фигурантов практически идентичное. Большая часть задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД полностью засекретило Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта стало известно, что Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности.