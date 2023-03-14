Дочь арестованной по Кемпир-Абадскому делу Риты Карасартовой Касиет Мамырбай заявила, что условия содержания в СИЗО «намного хуже, чем в тюрьме». Об этом Мамырбай написала на своей странице в Facebook.

«Так как СИЗО считается временным пребыванием, об удобствах там особо не парились. Сами условия в СИЗО на международном уровне признаны пытками, еще и добавляется запрет свиданий и телефонных звонков», — написала активистка.

По словам девушки, ее младший брат последний раз видел маму за решеткой в зале суда в декабре 2022 года.

Также Мамырбай пишет, что заключенным в СИЗО разрешают выходить «погулять» в комнате без крыши размером на 5 на 6 метров на 40 минут в день. Кроме того, она говорит, что в последнее время участились ночные проверки — у арестованных пытаются найти что-нибудь запрещенное.

Рита Карасартова — правозащитница, арестованная по Кемпир-Абадскому делу. Она была задержана вместе с другими фигурантами этого дела в октябре 2022 года. Все они не признают вину и говорят о давлении, а также что уголовное преследование началось из-за их критики передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

Все задержанные проходят подозреваемыми по статье «Приготовление к организации массовых беспорядков». Почти всех арестованных несколько месяцев содержат в СИЗО-1 Бишкека.

Массовые задержания активистов и политиков осудили ряд депутатов, а Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Кыргызстана освободить всех задержанных.

Президент Садыр Жапаров, комментируя обращение родных задержанных с просьбой освободить задержанных, заявил, что не может никому дать приказ освободить кого-либо. Он настаивает, что никто не вмешивается в работу судей по этому делу. По его словам, фигурантов Кемпир-Абадского дела арестовали «своевременно» «за планы госпереворота». Жапаров утверждает, что обвиняемые якобы ходили на собрания, где обсуждали планы госпереворота и количество людей на предстоящих митингах.